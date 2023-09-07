ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене

ХК «Сибирь» сыграет своей первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске в новой форме 7 сентября. Об этом сообщили в соцсетях ХК.

На джерси по традиции центральное место занимает главный символ «Сибири» — снежинка. А «изюминкой» нового спортивного свитера стал рисунок витражей нового ЛДС.

Напомним, что во втором матче сезона ХК «Сибирь» в Астане встретилась с «Барысом».

Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири». Стоит отметить, что новосибирцы большую часть времени проигрывали 0:3.

У новосибирцев отличились Илья Морозов, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.

Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.