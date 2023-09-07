ХК «Сибирь» показали новую форму для матча на ледовой арене

ХК «Сибирь» сыграет своей первый матч на новой ледовой арене в Новосибирске в новой форме 7 сентября. Об этом сообщили в соцсетях ХК.
На джерси по традиции центральное место занимает главный символ «Сибири» — снежинка. А «изюминкой» нового спортивного свитера стал рисунок витражей нового ЛДС.
Напомним, что во втором матче сезона ХК «Сибирь» в Астане встретилась с «Барысом».
Матч завершился в овертайме со счетом 5:4 в пользу «Сибири». Стоит отметить, что новосибирцы большую часть времени проигрывали 0:3.
У новосибирцев отличились Илья Морозов, Владимир Бутузов, Сергей Дубакин, Алексей Яковлев и Тревор Мерфи.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» подписал контракт с Николаем Прохоркиным.
Фото со страницы ХК «Сибирь» в Вконтакте
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