В мэрии Новосибирска презентовали проект благоустройства площади Калинина

Как сообщил заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии – начальник управления архитектурно-художественного облика города мэрии Новосибирска, главный архитектор города Александр Ложкин, дизайн-проект предусматривает благоустройство территории всей площади Калинина, включая улицу Перевозчикова. Согласно плану, здесь должны появиться зелёные насаждения, велодорожки, изолированные от пешеходной зоны, а также два небольших сквера в северо-восточном и юго-западном углах площади – рядом с домом-книжкой и магазином «Чемпион». У здания на Красном проспекте, 157 оборудуют остановку для экскурсионных автобусов и смотровую площадку с информацией о стеле.

Планируется также благоустроить остановки общественного транспорта: установить остановочные павильоны, оформленные в едином стиле, туалеты, а также систематизировать парковочное пространство.

По сообщению пресс-службы мэрии города, дизайн-проект самой стелы в память о присвоении Новосибирску почётного звания «Город трудовой доблести» разработан российским военно-историческим обществом. Стела представляет собой классический четырёхгранный штык, две его грани выполнены из нержавеющей стали, две другие – из матового стекла с внутренней подсветкой. Вокруг него предполагается разместить мультимедийный экран.

— Высота стелы – 30 метров, она будет самой высокой среди аналогичных стел в других городах, – добавил Александр Ложкин.

Стелу установят в центре площади Калинина на возвышении – для этого планируется насыпать искусственный холм высотой 1,5 метра.

Напомним, 2 июля 2020 года указом президента Российской Федерации Владимира Путина Новосибирску было присвоено звание «Город трудовой доблести».