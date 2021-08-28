В мэрии определяют, что делать с изъятой нелегальной продукцией

В мэрии Новосибирска идет подготовка нормативно-правовой базы, регламентирующей сроки хранения и механизмы последующей утилизации продукции, изъятой у продавцов-нелегалов. Об этом мэр областного центра Анатолий Локоть сообщил в рамках еженедельной пресс-конференции. По словам градоначальника, для временного хранения продуктов-конфискатов в городе используется специальный контейнер вместимостью 2,5 тонны.

— На самом деле 2,5 т — это достаточно большое количество, — говорит Анатолий Локоть. — Продукция не будет там храниться вечно. Заканчивается проработка нормативно-правовой базы, сколько хранить эту продукцию. Сейчас уже речь идет о ее утилизации после того, как никто не обращается, не предъявляет документы. По-моему, произошел только один случай, когда торговец пришел за товаром, попытался предъявить какие-то документы. Сейчас там спорная ситуация. Что из этого получится, будущее покажет.

Стоит напомнить, что борьба с нелегальной торговлей на территории Новосибирска, особенно в летний период, когда активно реализуется плодоовощная продукция, обсуждается профильными подразделениями мэрии совместно с представителями общественности и депутатского корпуса на протяжении нескольких лет. В последнее время мэрия начали активно освещать рейды, в ходе которых у нелегальных продавцов изымается продукция. В них принимают участие представители правоохранительных и контролирующих органов. В муниципалитете заявляют, что законный механизм изъятия несанкционированно продаваемых товаров, в том числе продовольственного характера, уже разработан. Для этого необходимо было организовать место хранения с определенным температурным режимом и поверенные весы.

По словам Анатолия Локтя, эта практика работы с нелегальными продавцами в Новосибирске будет использоваться повсеместно.

Только за недельный промежуток времени в ходе таких рейдов было изъято более тонны продукции, ликвидированы незаконные торговые точки на площади Калинина (изъяты 232 кг), на Речном вокзале и ул. Кирова, 4 (изъяты 110 кг), на площади имени Карла Маркса (изъяты 565 кг), на ул. Зыряновской, 32/1 (изъяты 355 кг), на проспекте Карла Маркса, 37 (изъяты 456 кг).