Подрядчика для строительства дороги до наукограда Кольцова нашли с пятой попытки

Очередной конкурс на строительство магистральной дороги с расчетной скоростью 80 км/час «Барышево – Орловка – Кольцово» ТУАД объявил 5 августа. До этого тендер проводился четыре раза. В трех случаях торги не состоялись из-за отсутствия желающих в них участвовать. Один раз на участие в конкурсе заявилось ООО «Строительная компания «Градопроект». Однако ее не допустили из-за нарушений при подаче документов.

Заявку на участие в пятом конкурсе на строительство километра дороги до наукограда Кольцова в Новосибирской области подала только одна компания, и так как организация стала единственным претендентом на выполнение работ, конкурс признан несостоявшимся. Но в итоговом протоколе комиссии значится, что по закону заказчик должен заключить контракт с тем подрядчиком, который подал единственную заявку, так как она признана соответствующей заявленным требованиям. Подведение итогов состоялось 27 августа.

По условиям контракта, ООО «Специальное и транспортное строительство» (Новосибирск) должно будет построить дорогу протяженностью 995 м с шириной земляного полотна 8 м. Это расстояние от железнодорожного переезда на остановочной платформе Барышево до перекрестка с Векторным шоссе в районе АБК (Новосибирская клиническая районная больница №1). Срок окончания работ — 20 октября 2023 года.

Начальная цена контракта составляет 542,31 млн рублей. Источником финансирования станут средства областного бюджета Новосибирской области.

Компания ООО «Специальное и транспортное строительство» зарегистрирована в 2009 году в Новосибирске. Основным видом деятельности является строительство жилых и нежилых зданий. По данным Seldon.Basis, генеральным директором организации является Сергей Арапов, учредителями — Сергей Дмуха (51%), муниципальное предприятие «Метро МиР» (25%) и ООО «Сибирский поликомпозит» (24%). Ранее в число учредителей компании входило ООО СК «ГРАДОПРОЕКТ», которое участвовало в третьем тендере на дорогу в Кольцово. Из состава собственников компания вышла в сентябре 2020 года.

В портфеле у ООО «Специальное и транспортное строительство» — 6 контрактов в качестве поставщика на 2,7 млрд рублей. Наиболее часто контракты заключались c ДТиДБК мэрии (основной заказчик). Среди таких контрактов — выполнение работ по строительству объекта станция «Спортивная» (723 млн рублей) и разработка документации по станции (358 млн), реконструкция автомобильной дороги по дамбе Октябрьского моста и автомобильной дороги от пл. Лыщинского до пляжа «Наутилус» (736 млн и 455 млн).

По итогам 2020 года выручка компании составила 1,5 млрд рублей (в 2019-м — 507,7 млн), чистая прибыль — 13,5 млн (5,5 млн).

26 августа компания выиграла тендер на строительство трамвайных путей до нового автовокзала.