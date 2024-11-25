В мэрии рассказали о ликвидации аварии на теплосетях по улице Связистов

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев на оперативном совещании в правительстве региона доложил о ликвидации крупной аварии на теплосетях по улице Связистов. Она произошла 24 ноября. Штаб мэрии контролировал действия аварийных служб на месте происшествия.

Всего тепло отсутствовало в 23 многоквартирных и 55 частных домах. Также без тепла оказались 2 детских сада и школа.

— Компания (НТСК) с задачей справилась, и в 4:40 подача тепла возобновилась. Оперативность устранения обеспечила целость внутридомовых систем отопления, – рассказал Кудрявцев на оперативном совещании.

Перекрытый для ремонта теплосети проезд на пересечении улиц Оборонной и Связистов утром 25 ноября был открыт для движения.

При этом градоначальник отметил, что ситуацию с теплоснабжением в данной локации будут отслеживать. В случае необходимости будут приняты меры реагирования.

Всего за минувшую неделю, по данным муниципалитета, под отключение от тепла попали более 5000 объектов.

Напомним, что Новосибирск до сих пор не получил паспорт готовности к отопительному периоду. Также к зиме не готовы Бердск, Искитим и рабочий поселок Линево.

Ранее редакция сообщала о том, что жители почти 60 домов Бердска остались без воды.