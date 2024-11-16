Жители почти 60 домов Бердска остались без воды

16 ноября в связи с дефектом на водоводе диаметром 400 мм была прекращена подача холодной и горячей воды на улицах Микрорайон, Черемушная, 2-я Заводская и Речная. Об этом сообщил мэр Бердска Роман Бурдин. Всего под отключение попали 57 домов, три детских сада и школа.

— Ведутся работы по устранению дефекта на водоводе в районе Микрорайон 71, место определено, — уточнили в пресс-службе МУП «Комбинат бытовых услуг» города Бердска.

Напомним, минувшим летом в августе грузовой автомобиль врезался в опору линии электропередачи 110 кВ (ЛЭП), расположенной в районе Химзавода в городе Бердск. В результате были повреждены провода, нарушено снабжение электричеством части потребителей Новосибирского района области, Советского района Новосибирска и города Бердска, сообщила пресс-служба компании «Россети Новосибирск» (АО «РЭС»). Позже мэр Бердска Роман Бурдин уточнил, что город остался не только без света, но и без воды.

Ранее редакция сообщала о том, что энергетики разделяют зоны теплоснабжения левого берега Новосибирска.