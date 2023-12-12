В мэрию поступило более 300 обращений от замерзших в квартирах жителей Новосибирска

После наступления морозов в мэрию Новосибирска начали поступать жалобы от жителей города. Как сообщил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев, за 9 декабря поступило несколько десятков жалоб, 10 — 82 жалобы, за 11 декабря — 196 из всех районов Новосибирска. По его словам, в морозы были кратковременные отключения тепла по Кировскому, Ленинскому и Дзержинскому районам.

— Мы проанализировали обращения. Часть жалоб поступило из-за снижения температуры теплоносителя по зоне ТЭЦ-2. Однако, сейчас уже идут пятые сутки аномальных морозов и начали выхолаживаться жилые помещения: конструктивы домов, примыкания окон, дверей, лестничные площадки, — говорит Перязев. — Надеемся, что количество обращений не будет увеличиваться.

По словам мэра Анатолия Локтя лично к нему продолжают поступать жалобы от жителей Ленинского района на холод в квартирах.

— По Немировича-Данченко не все вопросы решены. Поручаю взять тему на контроль и проверить, что происходит, чтобы тепловой режим был соответствующий, прежде всего подача теплоносителя, — подчеркнул мэр.

На температуру в квартирах после аварийного отключения жалуются в соцсетях и жители домов по ул Петухова. Как пишут люди, батареи в квартирах еле теплые.

Начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе Сергей Куценко сообщил, что небольшое потепление в Новосибирске начнется с четверга — до -18-20 градусов, при этом возможно возобновление снегопадов.

Ранее редакция сообщала, что рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области.