В метро Новосибирска меняют рентгеновские установки

В Новосибирском метрополитене проводится замена рентгеновских установок. Новое современное оборудование, предназначенное для досмотра багажа и ручной клади пассажиров, позволяет быстро и эффективно выявлять металлические предметы, оружие и взрывоопасные вещества.
Следует отметить, что приобретение рентгеновских установок осуществляется за счёт собственных средств предприятия МУП «Новосибирский метрополитен».
— 15 единиц новой техники уже установлены и успешно прошли пусконаладочные работы. До конца второго квартала 2025 года планируется заменить 100% рентгеновских установок, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский метрополитен идет на новый рекорд по перевозке пассажиров. С начала года подземкой воспользовались 63 миллиона пассажиров.
Источник фото: пресс-службы мэрии Новосибирска
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