Спрос на авто с пробегом в Новосибирской области вырос на 12 процентов

Спрос на авто с пробегом за месяц в Новосибирской области вырос на 12,1%. Самыми популярными у новосибирцев марками в сентябре стали Toyota (18,79%), ВАЗ (LADA) (18,19%), Honda (8,61%), Nissan (6,57%) и Hyundai (4,07%). Эти марки также наиболее активно предлагались к продаже на вторичном рынке региона.

— Рост спроса на автомобили с пробегом демонстрирует устойчивый интерес покупателей к вторичному рынку. Особенно примечательно, что при увеличении спроса средняя цена осталась стабильной — 1,299 млн рублей, что делает приобретение машины с пробегом привлекательным вариантом для многих россиян, —отметил Вадим Иванов, директор направления «Автомобили» в Авито.

Наиболее сильно в сентябре вырос спрос на подержанные автомобили Honda (+43,6%), по предложению самую значительную динамику показал Hyundai (+8,1%).

В топ-5 авто с пробегом вошли модели ВАЗ 2107, ВАЗ 2114 Samara, Toyota Corolla, ВАЗ 2106 и ВАЗ 2115 Samara. На ВАСЗ 2115 Samara спрос вырос в 2,3 раза, а количество объявлений — на 33,8% месяц к месяцу.

Продавцы наиболее часто выставляли Toyota Camry, Toyota Corolla и Honda CR-V.

Ранее редакция сообщала о том, что у новосибирцев резко вырос спрос на каршеринг.