РАТМ Холдинг высказался о задержании Эдуарда Тарана

В РАТМ Холдинге руководствуются принципом законности, работают исключительно в правовом поле и убеждены в непричастности Эдуарда Тарана к возможному совершению неправомерных действий. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в пресс-службе холдинга.

— В настоящее время все предприятия РАТМ Холдинга функционируют в штатном режиме, текущие события не оказали дестабилизирующего влияния на реализацию производственных планов и взаимодействие с партнерами, — отметили в пресс-службе холдинга. — Операционной деятельностью предприятий руководят высокопрофессиональные команды топ-менеджеров, контролирующие исполнение обязательств перед контрагентами — компании занимают устойчивые позиции в своих отраслях и рыночных нишах.

Сейчас в холдинг входят следующие компании: АО «РИД Групп – Новосибирск», АО «Экран – оптические системы», ООО «Сибирское стекло», АО «Катайский насосный завод», ОАО «НПО «Гидромаш», АО УК «РАТМ-Девелопмент».

В компании также считают, что «комментировать суть предъявленных обвинений пока невозможно, так как обвинение носит общий и неконкретный характер».

По сообщению ТАСС, Лефортовский суд Москвы сегодня вынес Эдуарду Тарану меру пресечения: бизнесмен заключен под домашний арест.

Напомним, вчера в Москве был задержан собственник новосибирского РАТМ Холдинга Эдуард Таран. Причина ареста не уточняется. Как сообщал источник редакции Infopro54, вопрос о выборе ему меры пресечения будет решаться сегодня в столице.

По данным ТАСС, арест Тарана может быть связан с новосибирским аквапарком. Эту информацию Infopro54 подтвердил и источник в силовых структурах. 9 октября в Москве был также задержан и арестован заместитель директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Попелюх. Как сообщил федеральный «Коммерсант», по версии следствия ФСБ, господин Попелюх (ранее зампрокурора Новосибирской области), причастен к хищению около 200 млн руб., полученных от эксплуатации аквапарка, но так и не поступивших в конкурсную массу. В ближайшее время по делу ожидаются новые аресты, в том числе людей из АСВ, писало издание.

Ранее к инвесторам РАТМ Холдинга обратился финансовый консультант ООО «Сибстекло» — «Юнисервис Капитал».