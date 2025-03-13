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Вьетнамский инвестор построит в Новосибирске завод за 13 млрд рублей

  • 13/03/2025, 17:00
Автор: Юлия Данилова
Вьетнамский инвестор построит в Новосибирске завод за 13 млрд рублей
Компания планирует производить продукты быстрого приготовления

ООО «Сэлтикс Сиберия» вышло на инвестсовет Новосибирской области с проектом по созданию в регионе предприятия для производства продуктов питания. Сейчас компания выпускает продукты на контрактном производство во Вьетнаме, но после запуска площадки в Новосибирске планирует локализовать производство в России.

— «Сэлтикс Сиберия» — это российская компания, созданная в ноябре 2023 года, со 100% иностранным капиталом из дружественного Вьетнама. Сейчас у нас в компании всего 6 человек, но наша задача стать одним из крупнейших производителей напитков и продуктов питания не только в Новосибирске, но и в России, — заявил гендиректор ООО «Сэлтикс Сиберия» Андрей Атамуратов.

Разместить производство компания планирует на площадке Промышленно-логистического парка, где под проект уже отведено 12,8 га. Сейчас по проекту подготовлена документация, она прошла экспертизу, получено разрешение на строительство. На площадке планируется выпускать продукты быстрого приготовления. Это, в частности, лапша, картошка, бульоны. В перспективе инвестор также намерен расширить ассортимент за счет производства кормов для животных, напитков, снеков и заморозки.

— Собираемся застроить более 48 тысяч квадратных метров. Из них около 45 тысяч займет производственный комплекс. Общий объем инвестиций составит порядка 13 млрд рублей. В рамках первого этапа планируем освоить 4,9 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию первой очереди — конец 2027 года, где будет размещено три производственные линии, —отметил Андрей Атамуратов.

На проектную мощность компания планирует выйти в 2034 году с выручкой в 10 млрд рублей и чистой прибылью около 1 млрд рублей.

— Этот план достаточно консервативен, потому что основан только на продуктах быстрого приготовления и в него не входят наши эксперименты по кормам, снекам, напиткам. Поэтому по факту результат может быть гораздо интереснее, — отметил он.

В рамках реализации проекта на предприятии планируется создать более 600 рабочих мест со средним уровнем зарплаты более 120 тысяч рублей. К 2036 году объем налоговых поступлений в бюджет составит более 1,8 млрд рублей.

Атамуратов подчеркнул, что сейчас инвесторы решают вопрос о замещении поставщиков оборудования, так как первоначально его планировалось закупать в странах ЕС. Сейчас изучаются предложения российский и азиатских производителей.

Ранее редакция сообщала о том, что китайская логистическая компания хочет зайти в ОЭЗ Новосибирска. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирск

Теги : производство продукты питания инвестиции


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