В Минздраве рассказали о спаде заболеваемости ОРВИ в Новосибирской области

В Новосибирской области завершена вакцинация против гриппа. Однако несколько школ и групп в детских садах закрыты на карантин из-за случаев ОРВИ.

— Наблюдаем небольшой спад заболеваемости (ОРВИ и пневмония). Пик был в сентябре, — пояснил Ростислав Заблоцкий, и. о. министра здравоохранения Новосибирской области, на оперативном совещании.

В Министерстве образования сообщили, что в настоящее время карантин в образовательных учреждениях введён только из-за ОРВИ. В Купинском районе закрыт один детский сад, но сегодня его планируется открыть. В 51 детском саду деятельность частично приостановлена. В двух малокомплектных школах в Купинском и Карасукском районах отменили занятия. Всего в регионе на карантине находится 41 класс.

В Минздраве еще раз подчеркнули, что коек в больницах региона для заболевших пневмонией достаточно. Ситуация с заболеваемостью находится на контроле.

Ранее в некоторых СМИ Новосибирска появилась информация о том, что в больницах не хватает мест из-за роста числа пациентов с пневмонией. Однако Минздрав опроверг эти данные.