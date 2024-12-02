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В Новосибирске откроется криптоакадемия

  • 02/12/2024, 13:30
Автор: Юлия Данилова
В Новосибирске откроется криптоакадемия
Инициаторы проекта считают Новосибирск перспективной площадкой для развития криптоиндустрии

Новосибирск — перспективная площадка для развития криптоиндустрии. Об этом в кулуарах первого форума по криптовалютам и блокчейну Crypto Siberian рассказал Infopro54 Владимир Мишин, исполнительный директор МАКИБ («Международная ассоциация криптоиндустрии и блокчейна»).

По его словам, Новосибирск является центром международной торговли, флагманом юго-восточного, юго-азиатского региона. Кроме того, в Сибири и на Дальнем Востоке много майнеров, так как в округах достаточно мощностей, позволяющих развиваться этому рынку.

— Мы очень надеемся, что в Новосибирске будут развиваться крипторынок и криптобизнес, а также заинтересованы в научном богатстве Академгородка и всего СФО.

Совместно с РАКИБ («Российская ассоциация криптоиндустрии, искусственного интеллекта и блокчейна») мы планируем создать в вашем городе офлайн-филиал криптоакадемии, — сообщил Мишин.

Он уточнил, что обсуждать эти вопросы с местным научным сообществом представители РАКИБ и МАКИБ планируют после Нового года, а запустить академию рассчитывают в 2025 году.

— Судя по вопросам, с которыми к нам во время Crypto Siberian обращались сибиряки, им интересны разные нюансы: как купить машинки и начать майнить, как построить ЦОД. Представители предприятий, имеющих не востребованные на данный момент мощности, интересовались, как можно эффективно использовать электроэнергию в майнинге, — рассказал Владимир Мишин. — Кроме того, много вопросов задавали про законодательную базу, про налогообложение крипторынка. Также мы увидели потребность в обучении финансовой грамотности, чтобы люди не несли криптовалюту мошенникам.

Собеседник Infopro54 не исключил, что проект может стартовать в виде курсов в рамках новосибирского вуза, где будут преподавать сотрудники ассоциаций.

Советник по линии развития цифровизации мэрии Новосибирска, руководитель комитета по информационным технологиям Новосибирского областного отделения «Опоры России», председатель Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Новосибирской области Руслан Копцев в разговоре с корреспондентом Infopro54 отметил, что сегодня вокруг темы крипты много хайпа, специалистов действительно мало, а количество желающих на этом заработать постоянно растет.

— Прежде всего, нужно понимать, что криптовалюта, майнинг, цифровые деньги и цифровые финансовые активы — это разные сущности, основой которых является технология блокчейна. Часть этих инструментов легализована законодательством, часть запрещена, например криптовалюта как средство расчета, также запрещена реклама криптовалют. Буквально сегодня вышли публикации о подписании президентом РФ Владимиром Путиным закона о налогообложении добытых путем майнинга криптовалют, но расчеты посредством криптовалют находятся в серой зоне. Криптоденьги являются альтернативными деньгами, с которыми государство пока только думает как работать, и перспективы этой работы еще неясны. Расчеты в криптовалютах в России запрещены, и я не вижу признаков, что их разрешат в ближайшее время, — говорит эксперт.

По его словам, пока непонятно, чем будет заниматься криптоакадемия и чему коллеги планируют учить новосибирцев.

— С точки зрения повышения финансовой грамотности возможна коллаборация с финансовыми структурами. Мы уже несколько раз встречались с представителями Сибирского ГУ ЦБ в рамках региональной рабочей группы по цифровым финансам. Даже они до сих пор до конца не понимают, какая законодательная и нормативная база будет подведена под криптовалюту, —  рассуждает Копцев. — Сейчас обелен майнинг, им могут с 1 ноября 2024 года официально заниматься юрлица и ИП, включенные в специальный реестр налоговой службы. С 2021 года действует закон по ЦФА, но это не крипта, а, по сути, замена акций и других традиционных финансовых инструментов на технологии блокчейна. Есть лицензированные площадки, которые выпускают токены и привлекают инвестиции в бизнес. Это вотчина ЦБ, и у них есть люди, которые занимаются повышением финансовой грамотности в этой части. Если говорить о майнинге, то я тоже не понимаю, чему тут учить: за короткий промежуток времени можно передать интересанту всю необходимую информацию. Многие представители промышленности со свободными мощностями, уверен, уже знают тему майнинга, что с этим делать, а также понимают плюсы и минусы этой работы.

Руслан Копцев рассказал редакции, что в регионе уже обсуждается возможность создания консультационного центра по цифровым валютам и цифровым финансовым инструментам. Эта тема рассматривалась на заседании рабочей группы, в которой принимали участие представители ЦБ, Минцифры и Минфина НСО, «Опоры России», Новосибирского банковского клуба, «Новосибирскэнергосбыта», депутат Госдумы Антон Ткачев, а также профильные юристы, инвестиционные компании, представители банков. Собеседник Infopro54 не исключил возможность создания консультационного центра на базе реготделения «Опоры России» и Новосибирского банковского клуба. Данная идея обсуждается уже несколько месяцев.

Ранее редакция сообщала, что с 1 ноября в России легализован майнинг. По мнению экспертов, это выведет бизнес из тени. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : майнинг криптоиндустрия Криптоакадемия крипта блокчейн Crypto Siberian


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