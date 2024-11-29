Минздрав опроверг нехватку коек в новосибирских больницах из-за пневмонии

В некоторых СМИ Новосибирска появилась информация о том, что в больницах не хватает мест из-за роста числа пациентов с пневмонией. Однако региональный минздрав опроверг эти данные.

– Абсолютно стабильная контролируемая ситуация, никаких пациентов в коридорах на кушетках, – рассказала Татьяна Комиссарова, врач Детской городской клинической больницы № 3.

По ее словам, после пандемии течение пневмонии несколько изменилось. Структура возбудителей стала более разнообразной. В настоящее время пневмония, которую можно наблюдать, не является тяжёлой и протекает в стандартном режиме.

– У детей не остаётся никаких последствий после лечения, – добавила Комиссарова. – Среди взрослых также не наблюдается большого количества пациентов с пневмонией. Отказов в госпитализации не было.

Стоит отметить, что по информации редакции, в одной из школ в центре Новосибирска в начале ноября с пневмонией слегло около половины детей из 7 класса.

Ранее редакция сообщала о том, что в октябре школы Искитима переводили на дистант из-за пневмонии. Резкий всплеск заболеваемости врачи зафиксировали с сентября.