В Томске не смогли выбрать мэра

Депутат Законодательной думы Максим Лучшев и врио мэра Томска Михаил Ратнер решили отказаться от участия в выборах за пост главы Томска. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области.

— Я бы не хотел стать мэром любой ценой. Сегодня, когда безальтернативная ситуация, я считаю, что это неправильно, даже сказал бы «не по-томски», поэтому, уважаемые депутаты, уважаемые томичи, я сегодня снимаю свою кандидатуру, обращаясь к вам с просьбой скорейшим образом назначить повторное рассмотрение. Считаю, что мэр должен быть избран на альтернативной основе, — подчеркнул Ратнер.

Он заявил о снятии своей кандидатуры вслед за Лучшевым, который подал заявление на заседании гордумы, не указав причину самоотвода.

Как заявил на заседании спикер городского парламента Чингис Акатаев, выборы признаны несостоявшимися.

Напомним, в октябре 2022 года в Томске одобрили отмену прямых выборов мэра. 15 марта конкурсная комиссия отобрала двух кандидатов на пост мэра Томска: исполняющим обязанности мэра Михаила Ратнера и депутата Законодательной думы Максима Лучшева. Из двух кандидатов дума Томска должна была выбрать мэра путем тайного голосования 11 апреля.

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