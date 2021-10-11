Как защитить свою недвижимость?

По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в Новосибирской области 2,8 млн объектов, но лишь 76% объектов имеют записи об их правообладателях. Достаточно большую долю объектов без прав составляют жилые дома и помещения – 15%. Значительная часть из них — это объекты, приобретенные до 1999 года, то есть до создания в регионе регистрирующего органа, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области

Зачем нужна регистрация права собственности на недвижимость?

— Наличие зарегистрированного права на недвижимость в ЕГРН позволяет владельцу объекта недвижимости защищать свои права и интересы.

— Зарегистрированное право — гарантия защиты недвижимого имущества от мошеннических действий.

— Недобросовестные лица не смогут подделать документы на ваш объект недвижимости и произвести его отчуждение.

— Действующее законодательство предполагает заявительный характер государственной регистрации прав, не устанавливает сроков обращения за такой регистрацией. Ранее возникшие права признаются юридически действительными и их регистрация —добровольное дело правообладателя, — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — Тем не менее, вышеуказанные позиции четко показывают — права нужно регистрировать всегда! Внеся их в ЕГРН, можно не волноваться за судьбу своего объекта и быть уверенным, что все правомочия собственника — владение, пользование и распоряжение — под полной защитой государства.

Защита объекта недвижимости. Пошаговая инструкция

—Самый распространенный способ защиты недвижимости — подача собственником заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия. Заявление можно подать в любой офис МФЦ либо в электронном виде на сайте Росреестра.

— В течение пяти дней со дня подачи заявления сведения вносятся в ЕГРН. Обратите внимание, что такие сведения вносятся только при наличии записи о правах собственника.

— После подачи заявления без личного участия владельца недвижимости никто не сможет ее продать, подарить, заложить, сдать в аренду. В данном случае невозможно будет распорядиться недвижимостью даже при наличии нотариальной доверенности.

— При сдаче квартиры в аренду договор аренды, заключенный на срок от одного года подлежит государственной регистрации. В этом случае защиту от возможных мошеннических действий получают обе стороны.

Как проверить объект недвижимости?

Достоверную информацию об объектах недвижимости и их владельцах можно получить:

— в Едином государственном реестре недвижимости в режиме онлайн (бесплатно)

— запросить выписку из ЕГРН в электронном виде на официальном сайте Росреестра или с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты либо на портале Госуслуг.

Осторожно мошенники!

В интернете достаточно много сайтов-двойников Росреестра, предлагающих услуги по предоставлению сведений из реестра недвижимости. Получение такой услуги через сайты-двойники является незаконным, нарушает порядок и влечет немало негативных последствий, предупреждают в Росреестре. К ним относятся:

— финансовые потери,

— недостоверная информация, которая может стать причиной махинаций с недвижимостью.

Запрет на создание сайтов-двойников закреплен на законодательном уровне. Росреестр активно борется с такими сайтами. На основании судебных решений Роскомнадзором уже заблокировано несколько десятков таких сайтов.