Рекламодателям

Как защитить свою недвижимость?

  • 11/10/2021, 15:57
Популярное
24% объектов недвижимости в Новосибирской области не имеют официального собственника.

По данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), в Новосибирской области 2,8 млн объектов, но лишь 76% объектов имеют записи об их правообладателях. Достаточно большую долю объектов без прав составляют жилые дома и помещения – 15%. Значительная часть из них — это объекты, приобретенные до 1999 года, то есть до создания в регионе регистрирующего органа, сообщила пресс-служба управления Росреестра по Новосибирской области

Зачем нужна регистрация права собственности на недвижимость?

— Наличие зарегистрированного права на недвижимость в ЕГРН позволяет владельцу объекта недвижимости защищать свои права и интересы.

— Зарегистрированное право — гарантия защиты недвижимого имущества от мошеннических действий.

— Недобросовестные лица не смогут подделать документы на ваш объект недвижимости и произвести его отчуждение.

— Действующее законодательство предполагает заявительный характер государственной регистрации прав, не устанавливает сроков обращения за такой регистрацией. Ранее возникшие права признаются юридически действительными и их регистрация —добровольное дело правообладателя, — отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области Наталья Ивчатова. — Тем не менее, вышеуказанные позиции четко показывают — права нужно регистрировать всегда! Внеся их в ЕГРН, можно не волноваться за судьбу своего объекта и быть уверенным, что все правомочия собственника — владение, пользование и распоряжение — под полной защитой государства.

Защита объекта недвижимости. Пошаговая инструкция

—Самый распространенный способ защиты недвижимости — подача собственником заявления о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия. Заявление можно подать в любой офис МФЦ либо в электронном виде на сайте Росреестра.

— В течение пяти дней со дня подачи заявления сведения вносятся в ЕГРН. Обратите внимание, что такие сведения вносятся только при наличии записи о правах собственника.

— После подачи заявления без личного участия владельца недвижимости никто не сможет ее продать, подарить, заложить, сдать в аренду. В данном случае невозможно будет распорядиться  недвижимостью даже при наличии нотариальной доверенности.

— При сдаче квартиры в аренду договор аренды, заключенный на срок от одного года подлежит государственной регистрации. В этом случае защиту от возможных мошеннических действий получают обе стороны.

Как проверить объект недвижимости?

Достоверную информацию об объектах недвижимости и их владельцах можно получить:

— в Едином государственном реестре недвижимости в режиме онлайн (бесплатно)

— запросить выписку из ЕГРН в электронном виде на официальном сайте Росреестра или с помощью онлайн-сервиса Федеральной кадастровой палаты либо на портале Госуслуг.

Осторожно мошенники!

В интернете достаточно много сайтов-двойников Росреестра, предлагающих услуги по предоставлению сведений из реестра недвижимости. Получение такой услуги через сайты-двойники является незаконным, нарушает порядок и влечет немало негативных последствий, предупреждают в Росреестре. К ним относятся:

— финансовые потери,

—  недостоверная информация, которая может стать причиной махинаций с недвижимостью.

Запрет на создание сайтов-двойников закреплен на законодательном уровне. Росреестр активно борется с такими сайтами. На основании судебных решений Роскомнадзором уже заблокировано несколько десятков таких сайтов.

Фото: pixabay.com автор: image4you

631

Рубрики : Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : Росреестр объект недвижимости защита прав


0
0

Читайте также:

Новости Сибири
Новостройки Новосибирска

Владимир Жириновский отказался от депутатского мандата в заксобрание Алтайского края

07/10/2021, 14:07

Сибирская таможня пресекла деятельность организованной преступной группировки

07/10/2021, 11:28

FESCO запускает регулярный контейнерный поезд из Санкт-Петербурга в Иркутск

05/10/2021, 16:27

Прокурорами Сибири выявлены факты теневой занятости

01/10/2021, 12:04

Актуальный разговор

Актуальный разговор

«Всем активным политическим игрокам региона дана установка: надо в ближайшее время определиться — с кем вы»

Все материалы
Лента новостей

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

11/10/2021, 17:10

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

11/10/2021, 17:03

Главный коммунист России доволен результатами выборов в Новосибирской области

11/10/2021, 15:19

Девочке с врожденной миопатией требуется специальное кресло-коляска

11/10/2021, 14:28
INFOPROTV: РЫНКИ • ЛЮДИ • МНЕНИЯ
Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Коротко.
4/10/21, 16:00

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

«Золотая Корона» и Банк «Левобережный»: отправляйте переводы и выигрывайте денежный приз!

11/10/2021, 17:29

ВТБ подвел итоги 600 дней цифровизации

11/10/2021, 14:32

В сентябре рынок сделок с недвижимостью обновил рекорд 2021 г.

11/10/2021, 11:42

ВТБ: российский рынок автокредитов вырос в 1,5 раза

11/10/2021, 11:28

Сибирский филиал банка «Открытие» стал лауреатом конкурса «Новосибирская марка»

08/10/2021, 15:12

Как Вы считаете, прошедшие выборы были честными и справедливыми?

Просмотреть результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Экономика

Новости Новосибирска

Ликвидация парковок может привести к удорожанию жизни в Новосибирске

В Новосибирске растет спрос на готовый бизнес

Прокуратура города инициирует разработку механизма легализации НТО

В 2021 году стоимость электроэнергии в Сибири в целом вырастет на 4,7%

Кредиторы стали чаще подавать в суд на банкротство юрлиц

Финансы

Новости Новосибирска

За полгода новосибирцы открыли 300 тысяч брокерских счетов

Пандемия подкорректировала спрос на банковские гарантии

Новосибирцы жалуются на навязывание финансовых продуктов при автокредитовании

В России подорожают макаронные изделия

Почти половина богатых семей региона утратили свою финансовую состоятельность за год пандемии

Политика

Новости Новосибирска

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Главный коммунист России доволен результатами выборов в Новосибирской области

Депутатов-новосибирцев потянуло к земле

Губернатор определился с министром цифрового развития в Новосибирской области

В Новосибирском районе сменили председателя райсовета

Недвижимость

Новости Новосибирска

В Новосибирске растет спрос на аренду квартир

На строительном рынке России идет резкий рост контрафакта

На месте фабрики «Синар» может появиться жилье премиум-класса

Почти 883 тысячи квадратных метров жилья сдано в Новосибирске с начала года

Готовность ледовой арены не дотягивает даже до 50%

Технологии

Новости Новосибирска

В мире вирусных угроз, персонализированной медицины и «цифры»

Cтартап улучшит разработку для борьбы со списыванием на экзаменах

Японские биопредприятия выходят на сибирский рынок

На Центр обработки данных «СКИФ» необходимо около 800 млн рублей

Бельгийская биотех-компания ищет партнеров в Кольцово

Телекоммуникации

Новости компаний

Сибирь, монамур: где отдохнули новосибирцы этим летом

Топ-менеджер МегаФона из Сибири возглавил Ucell

Красному морю – лайк, Адаманскому – отписка: куда летали новосибирцы этим летом

МегаФон запустил мультиподписку «МегаФон Плюс»

МегаФон отсеет телефонный спам

Агропром

Новости Новосибирской области

Цены на новый урожай поползли вверх

Сибирские ученые зарегистрировали новый сорт картофеля

Губернатор не хочет выпускать за пределы региона профицит сельхозпродукции

Кампусная карта Россельхозбанка — новый формат студенческой жизни

Агросклад PepsiCo в Новосибирске принимает первый сибирский картофель

Транспорт

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев считают, что одной скидки в 25% для повышения спроса на электрокары недостаточно

Московский опыт городской электрички применят к Новосибирску

В Новосибирске обсудили перспективы создания Юго-Западного транзита

Новосибирское метро опять в пролете

Просто так убрать маршрутки городу не позволяет законодательство

Медицина

Новости Новосибирска

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Предрасположенным к раку рекомендуют отказаться от пережаренных шашлыков и не гулять вдоль дорог

Ученые НЭТИ создали модель прогнозирования и лечения бесплодия

В Новосибирске построят детский онкоцентр

Авто

Новости Новосибирска

Большинство новосибирцев отложили покупку автомобиля из-за роста цен

В России возник дефицит автомобилей Lada

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

В регионе выросли продажи подержанных кроссоверов и внедорожников премиальных брендов

Выдача автокредитов в Новосибирской области выросла на 69%

Туризм

Новости туризма

Приток туристов в регионы Сибири еще не приблизился к допандемийному уровню

Создание экопарка «Хомутина» обойдется в полмиллиарда рублей

Минувшим летом резко вырос спрос на товары для туризма

Центральная Россия стала интересоваться историей Сибири

Карачинский санаторий намерен в два раза увеличить номерной фонд

Общество

Новости Новосибирска

Депутату и блогеру выставлен денежный счет на оплату их задержания

Девочке с врожденной миопатией требуется специальное кресло-коляска

В Новосибирске открыли первое в Сибири паллиативное отделение для больных туберкулезом

Хеликс откроет в Новосибирске новую производственную площадку

Новосибирским отелям напомнили о правилах проведения массовых мероприятий

Стиль жизни

Новости компаний

Найти время для спорта в обычной жизни — это важно

Зачем успешным женщинам VIP-club?

VIP-club объединяет несколько поколений

«Мира Парк» открылся в Новосибирске. Пока в техническом режиме

Объединение VIP-сlub открывает новые тренды современного мира

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Душевные люди, вкусная еда и завораживающие виды

Подписка на новости

* обязательные поля


×
×
Октябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска