Пешеходная улица Ленина: требуется санкция губернатора

Для того, чтобы улица Ленина стала пешеходной круглогодично, а не только в периоды летних и новогодних каникул, необходимо одобрение на уровне региональной власти. Так мэр Новосибирска Анатолий Локоть прокомментировал соответствующую инициативу Ассоциации «Региональный деловой клуб строителей».

—Нам необходимо, прежде всего, одобрение на уровне субъекта РФ, — заявляет мэр. — У нас предварительный разговор с Андреем Александровичем (Травниковым, губернатором области. — Ред.) был. Пока окончательных решений нет. Но мы надеемся, что наши доводы будут поддержаны, и мы в ближайшее время будем иметь возможность для реализации этого проекта. В принципе, у нас разработан дизайн-проект очень хорошего уровня, который позволяет приступать к разработке документации. Но здесь уже вопрос финансирования и определённые организационные вопросы.

Помимо санкции сверху, по словам главы города, необходимо и одбрение снизу, поскольку даже временная пешеходизация улицы Ленина вызывала ряд претензий со стороны местных жителей.

— Надо ещё раз разговаривать, — считает мэр. — С одной стороны, у нас положительный отклик от большинства новосибирцев, но есть и люди, которые проживают на ул. Ленина. Не могу сказать, изменилось ли их мнение в этом отношении. Поступать вопреки мнению горожан, принимать какие-то решения в сегодняшних условиях сложно. Мы стараемся этого не делать. Общественное мнение будет учитываться максимально.

Напомним, что данная инициатива была озвучена в ходе заседания комитета Заксобрания области по транспортной, промышленной и информационной политике. Мнения депутатов разделились. Однако все сошлись на том, что решение данного вопроса находится в епархии городских властей — мэрии и совета депутатов Новосибирска.

Ещё один актуальный вопрос, относительно улицы Ленина — это возможная жилая застройка на месте «Универсама».

— Не готов дискутировать по данному вопросу, — заявляет Анатолий Локоть. — Не было никаких разрешений по строительству, по изменению зоны назначения. Вопрос находится в «сыром» виде на стадии обсуждения.

Ранее редакция сообщала про обеспокоенность перспективами «Универсама» со стороны местных жителей.