В Монако при крушении вертолета погиб Вячеслав Таран

Основатель компании Forex Club, одного из ведущих операторов рынка forex (торговли валютой), Вячеслав Таран погиб в авиакатастрофе в Монако, пишет Лента.ру со ссылкой на сообщение Monaco Daily News.

Как сообщил информационный источник, Таран разбился на вертолете. Полет организовывала компания Monacair, которая никак не афиширует детали аварии. Крушение произошло 25 ноября. Сообщается. Что также погиб 35-летний пилот.

Вячеславу Тарану было 53 года.

Таран основал Forex Club в 1997 году, в настоящее время компания работает под брендом онлайн-брокера Libertex Group. Помимо этого, бизнесмен был членом правления компании-разработчика криптокошелька YouHodler в Швейцарии. Последние 10 лет предприниматель жил в Монако. У Тарана остались жена, которая является издателем известного журнала Hello Monaco, и трое детей.

Ранее редакция сообщала, что стала известна причина авиакатастрофы, в которой погибла совладелица S7 Наталья Филева.

Фото: Forex Club