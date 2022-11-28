Сибирский ячмень для пивоваров планируют испытывать в полях в 2023-2024 годах

— До 2022 года пиво в России варили почти на 100% из импортного солода. Уход с российского рынка в результате санкций практически всех крупных международных пивоваренных компаний сделал крайне актуальной задачу обеспечения этой отрасли отечественным сырьем, — отметили в пресс-службе ИЦиГ СО РАН. — Задача очень непростая, обычно на создание новых сортов у селекционеров уходит от семи до десяти лет, включая период различных сортоиспытаний.

В Институте цитологии и генетики СО РАН работу в данном направлении начали до введения санкций и используют в ней передовые генетические технологии, заметно сокращающие сроки селекции. Эти исследования поддержаны Российским научным фондом (РНФ).

— Селекция ведется сразу в нескольких направлениях. Наши коллеги пошли по пути снижения уровня белка в зерне, а наша лаборатория сосредоточилась на снижении содержания полифенольных соединений. Потому что именно они, вступая в реакцию с белком, образуют то самое помутнение, которое мешает большинству пивоваров, — рассказала старший научный сотрудник ИЦиГ СО РАН, к.б.н. Олеся Шоева.

Новосибирские ученые решили определить, какие гены отвечают за образование полифенольных соединений и вести селекцию по ним. Результаты работы были представлены на 6-й Международной конференции «Генофонд и селекция растений», которая проходила в Новосибирске с 23 по 25 ноября 2022 года.

Параллельно с этой работой, исследователи провели интродукцию (внедрение) уже определенных генов в сорт ячменя Танай, ранее созданный селекционерами ИЦиГ СО РАН и ныне пользующийся популярностью у сельхозпроизводителей. Первые эксперименты показали, что урожайность ячменя от этого не снижается.

— В следующем году, по мере накопления семенного материала, будет проведена оценка содержания белка в зерне, вместе с рядом других характеристик. И, в случае достижения оптимальных показателей — можно говорить уже об испытаниях отечественного сорта ячменя, подходящего для нужд пивоваров, — поясняли в пресс-службе ИЦиГ СО РАН.

Ранее редакция сообщала, что одно из сельхозпредприятий области планирует вместе с учеными заниматься селекцией сибирских семян кормовых культур.