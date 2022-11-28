На рынке арендного жилья в Казахстане сложилась ситуация с «эффектом храповика»

Нурбек Искаков, аналитик компании Esperio уверен, в настоящее время уже можно говорить, что рынок арендного жилья Казахстана в октябре прошел верхнюю точку роста стоимости аренды, которая оказалась на уровне в 54-55% прироста к октябрю прошлого года и теперь входит в фазу снижения.

— Конечно, откат цен не будет быстрым, в макроэкономике для этого даже есть свое название так называемый «эффект храповика», когда экономическим агентам легче повышать цены стремясь к максимизации прибыли, чем снижать их признавая допущенные ошибки или ухудшение конъюнктуры рынка, — говорит эксперт.

Специалист отмечает, что стоимость аренды уже начала дешеветь, и этот процесс точно не остановится, потому что россиян, которые готовы переплачивать за жилье в Казахстане остается все меньше, а силами местных жителей удержать оторвавшиеся от реальности цены на аренду просто невозможно, реальные доходы граждан в стране в этом году уже стали ниже на 2%.

— Экстремальное повышение стоимости аренды жилья в РК в сентябре-октябре оказалось по большей части ошибочным, особенно для тех, кто ради краткосрочной прибыли пожертвовал долгосрочными договорами аренды. Кроме того, арендодателям теперь необходимо как можно скорее пересматривать свои завышенные ожидания по прибыли от аренды, иначе объект может на долгое время оказаться в простое, — подчеркнул Нурбек Искаков.

По прогнозам эксперта, подгонять арендодателей к более быстрому пересмотру условий аренды будут и внешние обстоятельства.

— По мере углубления потерь покупательной способности реальных доходов граждан Казахстана, желание снизить стоимость аренды и сдать объект, получая доход будет только увеличиваться, главное сделать это немного быстрее конкурентов, рекомендует Искаков.

Ранее редакция сообщала, как наплыв россиян в безвизовые страны повлиял на цены на аренду недвижимости.

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