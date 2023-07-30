Футболисты «Новосибирска» одержали победу над таганрогским «Форте» со счётом 1:0

Футболисты «Новосибирска» обыграли таганрогский «Форте» с минимальным счетом в домашнем матче 3-го тура российской футбольной Второй лиги Дивизиона «А». Информация об это размещена на сайте клуба.
После этого матча «Новосибирск» занимает 3-е место с 7 очками, а «Форте» 6-е с 3 очками.
За «Новосибирск» отличился Глеб Бахарев на 49-й минуте.
В следующем 4-м туре 6 августа «Новосибирск» сыграет в гостях у курского «Авангарда», а «Форте» примет «Челябинск».
Ранее редакция сообщала о том, что у футбольного клуба Новосибирск снова может смениться название.
Фото в официального сайта ФК «Новосибирск»
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