В московском суде отклонили иск ДОЗАКЛа и «Ингосстраха» к Natura Siberica

Арбитражный суд Московской области отклонил иск «Дмитровского опытного завода алюминиевой и комбинированной ленты» (ДОЗАКЛ) и страховой компании «Ингосстрах», требовавших взыскать более 3,8 миллиарда рублей с ООО «Первое решение», головной структуры группы, выпускающей косметику Natura Siberica и «Рецепты бабушки Агафьи».
— Иске отказать полностью, — говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.
Суд первой инстанции рассматривал дело повторно.
Изначально в мае 2020 года с иском на 4,5 млрд. рублей в суд обратился ДОЗАКЛ, оценив в эту сумму убытки от пожара в марте 2020 года в помещениях, которые арендовал у него ответчик. Огнем был уничтожен весь главный производственный корпус, оборудование и товарно-материальные ценности. Затем ДОЗАКЛ уступил часть требований на 1,5 миллиарда рублей «Ингосстраху». Истцы заявили со ссылкой на уголовное дело, что причиной пожара стали сварочные работы арендатора — были обнаружены остатки сварочного аппарата.
1 сентября в Instagram-аккаунте Natura Siberica появилась информация, что «новый ЧОП Сергея Буйлова забаррикадировал на рабочих местах» сотрудников московского офиса. Затем Арбитражный суд Московской области в сентябре 2021 года взыскал с Natura Siberica около 1,5 миллиарда рублей в пользу «Ингосстраха» и около 1,4 миллиарда — в пользу ДОЗАКЛа. Десятый арбитражный апелляционный суд в ноябре подтвердил решение.
Однако арбитражный суд Московского округа в марте отменил судебные акты и отправил дело на новое рассмотрение.
Окружной суд указал, что суды не выявили виновника пожара и не доказали, что причиной стали сварочные работы. При повторном рассмотрении суд назначал экспертизу для определения размера убытков ДОЗАКЛа, после чего этот соистец уточнил свои требования и просил взыскать с ответчика около 1,9 миллиарда рублей реального ущерба и около 420 миллионов рублей упущенной выгоды, пишет «Прайм».
Группа Natura Siberica производит косметику, а также владеет розничной сетью, объединяющей несколько десятков магазинов Organic Shop и Natura Siberica.
Ранее редакция сообщала, что производство на бердской обувной фабрике могут возобновить для нужд спецоперации.
Фото с официального Телеграмм-канала прокуратуры Красноярского края
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