Производство на бердской обувной фабрике могут возобновить для нужд спецоперации

Как сообщил министр промышленности и торговли Новосибирской области Андрей Гончаров, в связи нарастанием потребности в обуви спецназначения, в частности, берцев и ботинок для нужд участников специальной военной операции (СВО), возникла идея перезапуска производства на обувной фабрике «С-теп» холдинга Or Group (актив «Обувь России») в Бердске.

— Для нас эта фабрика важна, актуальна, сейчас в этих непростых условиях фабрика могла бы спокойно работать в том числе на СВО, потому что часть продукции, которую они выпускали, в том числе берцы, ботинки, такого рода обувь — она востребована, —сказал Гончаров.

Гончаров добавил, что в настоящее время идет процесс переговоров с компанией-производителем обуви и одежды спецназначения, которая выразила готовность принять в штат своего предприятия сотрудников фабрики «С-теп», но этот вариант они рассматривают не как основной, т.к. в приоритете — сохранить собственное производство.

Министр пояснил, что сейчас некоторые сотрудники работают на других предприятиях Бердска, при этом фабрика намерена в кратчайшие сроки возобновить производство и вернуть их на прежние рабочие места.

Напомним, OR GROUP (Ранее ГК «ОбувьРоссии» — Ред.) входит в перечень системообразующих предприятий в сфере легкой промышленности. Управляет сетью торговых и сервисных точек под брендом Westfalika. В феврале OR GROUP объявила о фактическом дефолте по облигациям БО-07. В апреле — о дефолтах по всем торгующимся выпускам своих облигаций. Банк ВТБ подал в суд заявление о признании банкротом совладельца OR GROUP Антона Титова на сумму почти 826 млн руб.

Ранее редакция сообщала, что работники фабрики с помощью депутата Госдумы от Новосибирской области Александра Аксененко обратились к органам власти с просьбой спасти предприятие.