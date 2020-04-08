В округе необходимо создать 10,5 тыс оборудованных койко-мест для оказания помощи пациентам с COVID-19

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло сегодня провёл рабочее совещание с главными федеральными инспекторами по регионам округа и руководителями исполнительных органов власти субъектов Федерации округа, курирующими сферу здравоохранения, сообщили в Сибирском ОИЦ.

Участники обсудили развёртывание дополнительного коечного фонда в регионах Сибири в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. В соответствии с информацией Министерства здравоохранения Российской Федерации, всего в округе необходимо создать 10,5 тысячи оборудованных койко-мест для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Часть из них должна быть оборудована подачей медицинского кислорода, часть – включать реанимационный комплект с аппаратом искусственной вентиляции лёгких.

В настоящее время во всех регионах округа проводится соответствующая работа по перепрофилированию существующих или созданию новых койко-мест для больных с коронавирусной инфекцией. Полпред отметил: места для приёма пациентов должны быть подготовлены заблаговременно.

— Особенности этого заболевания таковы, что своевременная кислородная терапия может спасти жизнь пациента, поэтому системы здравоохранения регионов должны быть готовы в полном объёме оказать необходимую помощь и в случае негативного развития ситуации, — сказал Сергей Меняйло.

По мнению полномочного представителя, в каждом регионе нужно следовать утверждённому графику обеспечения необходимых мест приёма граждан, разработать маршрутизацию медицинского оборудования между учреждениями.

— От степени готовности региональных медицинских учреждений к приёму пациентов с коронавирусной инфекцией сейчас зависит очень многое. Чем оперативнее мы сработаем, тем больше шансов избежать резкого всплеска заболеваемости, — подчеркнул полпред.

По данным территориальных подразделений Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, по состоянию на 8 апреля в регионах Сибирского федерального округа за всё время эпидемии зарегистрировано 116 подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. В том числе за весь период эпидемии скончались два пациента с коронавирусной инфекцией – в Иркутской области. Всего в регионах Сибири выздоровели 12 человек.

Фото: Сибирский ОИЦ