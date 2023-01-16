В церемонии открытия примет участие президент Федерации шахмат Новосибирской области Павел Малетин, призер первенства Европы по шахматам Яна Жапова, воспитанники Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Спортивная школа по шахматам». Также в рамках церемонии открытия пройдет сеанс одновременной игры.

19 января в Музее Олимпийской славы открывается выставка «Шах и мат», посвященная 100-летию создания первой шахматной секции в Новосибирске.

Выставка знакомит с историей шахмат от зарождения в Древней Индии до современности. Подробно рассматривается развитие шахматной игры и в нашей стране: начиная с появления шахмат в Древней Руси до известных гроссмейстеров СССР.

Всего на выставке представлено более двадцати необычных шахматных наборов из Европы, Индии, Китая и России. В зале музея можно увидеть шахматы XIX – XXI веков фабричного производства и ручной работы из разнообразных материалов: металла, дерева, моржового клыка и слоновой кости. Среди них – шахматы, принадлежавшие нашим знаменитым землякам: Александру Покрышкину и Алексею Косыгину.

Один из разделов выставки посвящен 100-летию начала организованного развития шахмат в Новосибирске и пятикратному чемпиону по шахматам Константину Сухареву.

Выставка «Шах и мат» подготовлена на основе материалов из фондов Новосибирского краеведческого музея, Федерации шахмат Новосибирской области и частной коллекции Дениса Рейфисова.

Без возрастных ограничений.

Фото предоставлено пресс-службой НГКМ