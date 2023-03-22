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В Музее природы открывается выставка «Птицы-звери, нитки-иголки»

  • 22/03/2023, 14:32
Афиша Новосибирска
Посвященная теме животных в декоративно-прикладном искусстве вышивки.

24 марта в Музее природы открывается выставка «Птицы-звери, нитки-иголки», посвященная теме животных в декоративно-прикладном искусстве вышивки.

Рукодельницы из Новосибирска и других городов с помощью ниток и иголок перенесли на ткань изображения самых разных зверей и птиц. Каждая из получившихся вышивок – это недели или даже месяцы кропотливой ручной работы. Образы животных, запечатленные в таких трудоемких картинах, наводят на мысль об уязвимости окружающего мира и необходимости заботы о нем. Помещая животных в свои работы, мастера вносят свой вклад в сохранение природы и делают ее частью нашей повседневной жизни.

На выставке представлены работы Клуба вышивальщиков из г. Бердска «Союз Самых Счастливых Рукодельников (СССР)», новосибирского мастера вышивки Елены Панфило и любителей вышивания из других городов. Работы авторов выполнены в разных техниках: счетный крест, полукрест, гобеленовый стежок, шов назад иглу, бисер, французские узелки, как по готовым, так и по авторским схемам. Кроме этого, выставка знакомит посетителей с разнообразием инструментов и материалов для рукоделия, журналами и книгами по искусству вышивания.

1, 9, 15, 23 и 30 апреля в 15:00 в Музее природы пройдут мастер-классы по вышивке под руководством авторов выставочных работ.

Без возрастных ограничений

Фото предоставлено Новосибирским государственным краеведческим музеем

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Рубрики : Культура

Регионы: Новосибирск

Теги : Новосибирский краеведческий музей выставка афиша Новосибирска


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