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Сибиряки все активнее пользуются аккредитивами при совершении покупок движимого и недвижимого имущества

  • 22/03/2023, 14:37
Клиенты Сибирского Сбера все чаще используют аккредитивную форму расчетов как инструмент защиты своих сделок купли-продажи.

СберАккредитивом называется специальный счет, на котором банк хранит средства покупателя до момента полного исполнения продавцом своих обязательств по договору. Иными словами, банк выступает в роли гаранта между покупателем и продавцом и перечисляет средства продавцу только после соблюдения обеими сторонами оговоренных условий.

В 2023 году банк наблюдает активный интерес своих клиентов в использовании аккредитивов в абсолютно различных сферах жизни. Например, сегодня применение аккредитивов возможно при покупке любого движимого имущества, оплаты товаров и услуг, выдачи или получении займа, оформлении залоговых объектов, раздела имущества или оформлении наследства и т.д. В этом году сибиряки приобретали с использованием аккредитива автомобили премиум-сегмента, квадроциклы, оплачивали паи и вступительные взносы в ЖСК. Доля подобных сделок с аккредитивом уже показала двукратный рост по сравнению с тем же периодом прошлого года.

Аккредитивы физических лиц традиционно в силу своих невысоких тарифов пользуются повышенным спросом в сделках с недвижимостью – с начала 2023 года сибиряками оформлено уже более 2000 сделок с аккредитивом.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы видим положительную динамику в расчетах наших клиентов через аккредитивы, причем не только в сделках с недвижимостью. Такая тенденция говорит о стремлении клиента защитить свои средства и имущество, нивелируя возможные риски. И Сбер помогает удовлетворить этот запрос простым и удобным способом через аккредитив. Это, в своем роде, уникальный инструмент, который позволяет исключать риски в любых сделках купли-продажи, что особенно актуально, если продавец и покупатель находятся в разных городах. Благодаря автоматизации банковских процессов и внедрению технологий искусственного интеллекта, на оформление аккредитива клиенту потребуется всего пара минут и телефон с приложением Сбербанк онлайн».

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Фото предоставлено пресс-службой банка

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : финансы Сбер банки


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