Лето близко: новосибирские мороженщики повысили производительность за счет участия в нацпроекте

За полгода компаниям удалось увеличить выработку и ускорить время производства мороженого.

На фабрике мороженого «Новосибхолод» для повышения производительности выбрали линию фасовки объемного мороженого в ваннах по 400 грамм. С помощью экспертов Федерального центра компетенций предприятие увеличило объемы и скорость производства мороженого, что позволило получить экономический эффект 13 млн рублей в год.

Самый главный результат проекта – увеличение выработки на одного сотрудника в час на 28,5%. До внедрения проекта на участке фасовки продукта в упаковку ванны выработка на одного человека составляла 36,1 кг/час, после окончания проекта – 46,4 кг/час.

«В рамках проекта наша рабочая группа применила инструмент бережливого производства – стандартизация работы. До проекта мы работали интуитивно: смотрели на загрузку персонала на линии и выполняли балансировку персонала, добавляя или убирая операции, совершаемые изготовителями мороженого. Сейчас работа персонала математически рассчитана и построена именно по времени такта линии. Благодаря этому нам удалось увеличить выработку, а также высвободить сотрудников для другой работы. Эти мероприятия позволят нам в жаркий сезон выполнить производственные KPI», – говорит руководитель фабрики Юрий Пронин.

На предприятии «Гроспирон» вместе с сотрудниками Регионального центра компетенций оптимизировали работу линии по производству мороженого в брикетах – одного из самых востребованных продуктов компании на рынке. За полгода выработка в потоке увеличилась практически на треть: с 7 до 10 штук, которые каждый специалист линии изготавливает за час, время производственного процесса сократилось на 8 часов (16%), а незавершенное производство – на 10%.

«Отмечу, что в целом проект идет удачно: на линии по производству брикетов – одной из самых загруженных на нашем производстве – мы уже добились существенного сокращения расходов. В первую очередь, результат дало внедрение стандартизированной работы и автономного обслуживания оборудования операторами – линия работает стабильно, соответственно возникает меньше простоев, брака, а производительность становится выше. Также мы перевели на другую работу трех сотрудников, что позволило высвободить примерно 30% фонда оплаты труда на данном участке производства», – рассказал управляющий ООО ФМ «Гроспирон» Константин Мальчиков.

Фото предоставлено пресс-службой АИР НСО