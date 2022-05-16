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Предприниматели назвали действия мэрии Новосибирска противозаконными

  • 16/05/2022, 15:35
Автор:
новости Новосибирска
Речь идет об изъятии самокатов в ходе рейда на улицах города.

Компания «Юрент», оказывающая кикшеринговые услуги на территории Новосибирска, заявляет о противозаконном изъятии 8 самокатов в ходе состоявшегося в конце прошлой недели рейда. Об этом редакции сообщила пресс-служба компании.

Мы будем, конечно, вести диалог, чтобы нам их вернули, сообщает пресс-секретарь «Юрента» Алена Сухаревская. Будет ли это через суд или иначе, пока рано говорить — нам до сих пор еще не по всем самокатам выдали протоколы изъятия.

По информации компании, изъятые самокаты размещались на согласованных с районной администрацией местах.

Согласно документам, на время, отведенное для оплаты парковочных мест, земельные участки для парковок закреплены за заявителем (компанией «Юрент»), заявляет собеседник издания. Механизм согласования парковок был изначально затянут со стороны мэрии, после утверждения ускоренной процедуры компания в установленные сроки подала документы (до 4 мая).

новости Новосибирска

Кикшерингу снова продлили срок для оформления аренды участков под самокаты

По информации «Юрент», уже получены согласования по 131 парковочному месту, документы по которым переданы в профильный департамент мэрии. Помимо городских парковок, компания «Юрент» заключила соглашение о размещение парковок с коммерческими компаниями — 114 парковок будут размещены на торговых объектах девелоперской компании «Отелит», еще 54 парковки будут установлены у салонов и административных офисов компании МТС.

Размещение парковок создает инфраструктуру для жителей, которым будет удобнее использовать самокаты как общественный транспорт, чтобы добираться до торговых точек, сообщают в кикшеринговой компании. Компания «Юрент» открыта к сотрудничеству с бизнесом, который заинтересован в установке парковок и самокатов.

По части договоров мэрия приводит несколько иные цифры.

На сегодня оформлено 28 небольших парковок компанией Whoosh в Октябрьском районе, цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. Заявки поданы еще на 125 парковочных мест компанией «Юрент», но они сейчас в работе и до конца не оформлены. Мы перешли к действиям, которые, как мы надеемся, сподвигнут наших партнеров все-таки согласовать парковочные места и выйти на правовой уровень взаимодействия.

Стоимость аренды одного квадратного метра в месяц — 190 рублей, а на нем могут быть размещены 5-6 самокатов, уточнял чиновник.

Напомним, что «бодания» мэрии с кикшерингом идут на протяжении длительного времени. Городское руководство периодически отодвигает для компаний «час Х» дату, к которой они обязаны оформить все необходимые документы для аренды земельных участков под парковки. В самих компаниях «Юрент» и Whoosh заявляют о сложности процедуры согласования документов с администрациями районов.

 

Ранее редакция сообщала, что в регионе растет спрос на мотоциклы.

Фото с сайта «Юрент»

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Рубрики : Власть Бизнес Город

Регионы: Новосибирск

Теги : транспорт Самокат город бизнес


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