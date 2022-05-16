Предприниматели назвали действия мэрии Новосибирска противозаконными

Компания «Юрент», оказывающая кикшеринговые услуги на территории Новосибирска, заявляет о противозаконном изъятии 8 самокатов в ходе состоявшегося в конце прошлой недели рейда. Об этом редакции сообщила пресс-служба компании.

— Мы будем, конечно, вести диалог, чтобы нам их вернули, — сообщает пресс-секретарь «Юрента» Алена Сухаревская. — Будет ли это через суд или иначе, пока рано говорить — нам до сих пор еще не по всем самокатам выдали протоколы изъятия.

По информации компании, изъятые самокаты размещались на согласованных с районной администрацией местах.

— Согласно документам, на время, отведенное для оплаты парковочных мест, земельные участки для парковок закреплены за заявителем (компанией «Юрент»), — заявляет собеседник издания. — Механизм согласования парковок был изначально затянут со стороны мэрии, после утверждения ускоренной процедуры компания в установленные сроки подала документы (до 4 мая).

— Размещение парковок создает инфраструктуру для жителей, которым будет удобнее использовать самокаты как общественный транспорт, чтобы добираться до торговых точек, — сообщают в кикшеринговой компании. — Компания «Юрент» открыта к сотрудничеству с бизнесом, который заинтересован в установке парковок и самокатов.

По информации «Юрент», уже получены согласования по 131 парковочному месту, документы по которым переданы в профильный департамент мэрии. Помимо городских парковок, компания «Юрент» заключила соглашение о размещение парковок с коммерческими компаниями — 114 парковок будут размещены на торговых объектах девелоперской компании «Отелит», еще 54 парковки будут установлены у салонов и административных офисов компании МТС.

По части договоров мэрия приводит несколько иные цифры.

— На сегодня оформлено 28 небольших парковок компанией Whoosh в Октябрьском районе, — цитирует пресс-служба мэрии начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Виталия Витухина. — Заявки поданы еще на 125 парковочных мест компанией «Юрент», но они сейчас в работе и до конца не оформлены. Мы перешли к действиям, которые, как мы надеемся, сподвигнут наших партнеров все-таки согласовать парковочные места и выйти на правовой уровень взаимодействия.

Стоимость аренды одного квадратного метра в месяц — 190 рублей, а на нем могут быть размещены 5-6 самокатов, уточнял чиновник.

Напомним, что «бодания» мэрии с кикшерингом идут на протяжении длительного времени. Городское руководство периодически отодвигает для компаний «час Х» — дату, к которой они обязаны оформить все необходимые документы для аренды земельных участков под парковки. В самих компаниях — «Юрент» и Whoosh — заявляют о сложности процедуры согласования документов с администрациями районов.

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