В МВД опровергли запрет на размещение видеорегистраторов на лобовых стёклах

Недавно в ряде СМИ появились сообщения о том, что с 1 сентября в россии начинает действовать запрет размещения на лобовых стёклах автомобилей видеорегистраторов и подставок для смартфонов. Министерство внутренних дел России опровергло эту информацию.

Как заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк, положение, согласно которому эксплуатация автомобиля запрещается в случае, если на его лобовое стекло установлены предметы, ограничивающие обзорность применялось и прежде. К ним не относятся зеркала заднего вида, детали стеклоочистителей, наружные и нанесенные или встроенные в стекла радиоантенна. А также нагревательные элементы устройств размораживания и осушения ветрового стекла.

— Запрета на использование видеорегистратора, если указанное техническое средство не мешает обзорности, оно в себя не включает, — добавила официальный представитель МВД России.

Ирина Волк уточнила, что введение дополнительных штрафов и иных наказаний в новом перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств, не предусмотрено.

Напомним, с 1 сентября автотранспорт можно будет эксплуатировать только с шинами, соответствующими сезону. Теперь в России начинает действовать запрет на использование зимних шин летом, а летних — зимой.

Отсутствие медицинской аптечки, огнетушителя и знака аварийной остановки не является основанием для запрещения эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.

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