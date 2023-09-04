Путепровод по улице Трикотажная в Новосибирске отремонтируют

В Новосибирске планируется ремонт путепровода по улице Трикотажной. Цена – 19,6 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Заказчиком выступает МКУ Новосибирска «Гормост».

—Подрядчику предстоит провести подготовительные работы, среди которых — установка временных дорожных знаков, уширить проезд, нанести временную дорожную разметку, разобрать конструкции существующего моста, отремонтировать барьерное ограждение и так далее, —говорится в документах

Также отмечается, что работать предстоит в стесанных условиях на ¼ проезжей части моста, а также при постоянном потоке транспорта.

Ранее редакция сообщала о том, что начался ремонт лестницы у Речного вокзала в Новосибирске.