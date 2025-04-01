В МВД уточнили новые требования для приема детей-иностранцев в школы и сады

В МВД России рассказали, какие требования с 1 апреля необходимо выполнить, чтобы ребенок с иностранным гражданством мог быть зачислен в образовательное учреждение:
Сотрудники учреждения, принимая ребёнка-иностранца на обучение, обязаны проверить наличие сведений о нём и его законных представителях в реестре контролируемых лиц.
Полный список документов, которые необходимо предоставить родителям вместе с заявлением о приёме на обучение, а также другие требования, утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации.
Стоит отметить, что мигранты, внесённые в реестр контролируемых лиц, не имеют права устраивать своих детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения. За оказание услуг таким гражданам для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска. Пересдать тест можно будет только через три месяца.
Источник фото: нейросеть Шедеврум
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