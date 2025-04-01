В МВД уточнили новые требования для приема детей-иностранцев в школы и сады

В МВД России рассказали, какие требования с 1 апреля необходимо выполнить, чтобы ребенок с иностранным гражданством мог быть зачислен в образовательное учреждение:

Дети-мигрантов (с 6 лет) должны пройти обязательную процедуру государственной дактилоскопической регистрации и фотографирования (так называемая «зелёная карта»). Это требование начинает действовать с 6-летнего возраста. Необходимо предоставить копии документов, подтверждающих законность пребывания ребёнка и его законного представителя на территории Российской Федерации. К таким документам относятся:

действующий вид на жительство;

разрешение на временное проживание;

разрешение на временное проживание, выданное с целью получения образования;

виза и/или миграционная карта;

иные документы, подтверждающие законность нахождения.

Сотрудники учреждения, принимая ребёнка-иностранца на обучение, обязаны проверить наличие сведений о нём и его законных представителях в реестре контролируемых лиц.

При поступлении в школу ребёнок-иностранец должен пройти тестирование на знание русского языка.

Полный список документов, которые необходимо предоставить родителям вместе с заявлением о приёме на обучение, а также другие требования, утверждены приказом Министерства просвещения Российской Федерации.

Стоит отметить, что мигранты, внесённые в реестр контролируемых лиц, не имеют права устраивать своих детей в общеобразовательные и дошкольные учреждения. За оказание услуг таким гражданам для юридических лиц предусмотрен штраф в размере до полумиллиона рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска. Пересдать тест можно будет только через три месяца.