В Новосибирске определили улицы, где улучшат состояние газонов летом 2025

В 2025 году город выделит 135 миллионов рублей на восстановление зеленых зон вдоль основных магистралей. По словам мэра Новосибирска Максима Кудрявцева, это важный шаг в борьбе с городской пылью.

В прошлом году подобный проект успешно реализовали в трех районах: Первомайском, Советском и Дзержинском. Учитывая этот опыт, в текущем году на озеленение выделена та же сумма, распределенная между районами пропорционально их площади. Мэр Кудрявцев обратился к главам администраций с призывом к эффективному использованию каждого рубля.

Три крупных района – Центральный округ, Ленинский и Советский – получат по 20 миллионов рублей. Остальным районам выделено по 15 миллионов рублей.

На совещании руководители районов, получивших наибольшее финансирование, представили планы на ближайшие месяцы.

В Ленинском районе средства направят на газоны вдоль улиц Титова (от площади им. Карла Маркса до площади им. Станиславского), а также на автомобильные кольца на площади Станиславского и улице Хилокской. Улучшат и состояние газонов вдоль улицы Большая в микрорайоне «Дивногорский». Некоторые территории благоустроят за счет внебюджетных средств.

В Советском районе продолжится прошлогодняя программа восстановления газонов. Практически везде, где планируется реконструкция, заменят старые насаждения и добавят новые. Работы пройдут на улице Ильича, у дома № 1 на Морском проспекте и на улице Мусы Джалиля. Появится две новые зеленые зоны на улице Вахтангова, где высадят около 50 деревьев и обустроят газон на площади 1,2 гектара. На пересечении улиц 40 лет Комсомола и Часовой создадут живую изгородь длиной около 200 метров.

В Центральном округе планируется благоустройство газонов на улицах Плановой и Нарымской, а также, при наличии возможностей, обновление газонов на улице Фрунзе.

Мэр также поручил уделить внимание газонам, не вошедшим в текущую программу, подчеркнув необходимость систематической очистки от мусора, понижения уровня газонов и завоза свежей почвы для поддержания их в хорошем состоянии и предотвращения образования пыли.