Прокуратура подала иск к Минпромторгу Новосибирской области на 747 млн рублей

Прокуратура Новосибирской области подала в Арбитражный суд исковое заявление о взыскании с регионального Минпромторга и ООО «РосЭкспресс» почти 747,9 млн рублей. Заявление пока не принято к производству.

Напомним, компания «Росэкспресс» с 2022 года являлась одним из контрагентов Минпромторга Новосибирской области по поставкам товаров для обеспечения нужд СВО.

Согласно сервису Контур.Фокус, ООО «РосЭкспересс» образовано в марте 2009 года в Москве с уставным капиталом 20 тысяч рублей. С 2021 года компания базируется в Новосибирске. Основной вид деятельности по ОКВЭД— «Торговля оптовая неспециализированная» и «Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками». Единственным учредителем компании является Дмитрий Каледа. Директор — Дмитрий Смирнов. По итогам 2024 года выручка организации — 370,7 млн (+8%), чистая прибыль — 5,9 млн (в 2023 году — 3,7 млн рублей). На сервисе значится, что с компанией заключен единственный госконтракт с Новосибирским политехническим колледжем на сумму 44,7 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала, что суд вынес решение о мере пресечения в отношении коммерсанта, обвиняемого в мошенничестве при восстановлении освобожденных территорий в зоне СВО.