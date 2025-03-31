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Детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска

  • 31/03/2025, 13:30
Автор: Юлия Данилова
Детей мигрантов будут тестировать на знание языка в трех школах Новосибирска
Пересдать тест можно будет только через три месяца

В 2025 году изменились условия зачисления иностранных граждан и лиц без гражданства в российские школы. Теперь при приеме в образовательное учреждение детей мигрантов будут тестировать на знание русского языка. Как сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска в ответ на запрос Infopro54, в городе определены три площадки для прохождения тестов:

  • Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа №167» (Октябрьский р-н);
  • Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 77» (Заельцовский р-н);
  • Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 91». (Кировский р-н).

Пока на сайтах этих школ информации о тестировании нет.

Как отметили в департаменте образования, тестирование будет организовано в соответствии с порядком проведения в государственной или муниципальной общеобразовательной организации тестирования на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, иностранных граждан и лиц без гражданства. Этот порядок утвержден приказом Министерства просвещения РФ.

  • Для того, чтобы пройти тестирование родители должны получить направление от образовательной организации, где планирует учиться ребенок.
  • Не позднее чем через 7 рабочих дней после получения направления родители должны лично обратиться в тестирующую организацию и записать ребенка на тестирование.
  • Информация о датах проведения тестирования, демоверсии диагностических материалов, критерии оценивания будут размещаться на официальных сайтах тестирующих организаций.

— Тестирование будет проводиться по годам обучения в устной и письменной форме (за исключением тестирования поступающих в 1 класс — устная форма). Продолжительность проведения тестирования составляет не более 80 минут. Во время проведения тестирования обязательна видео и аудио запись. Для проведения тестирования создается комиссия, в которую входят не менее 3 человек педагогических работников. Уровни знания русского языка: достаточный или недостаточный, — отметили в департаменте образования Новосибирска.

Перед проведением тестирования проводиться инструктаж ребенка. При проведении тестирования ребенку запрещается пользоваться любыми подсказками, средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, электронно- вычислительной техникой, справочными материалами, шпаргалками. В случае нарушения порядка тестирование считается непройденным.

— Если ребенок не сдал тестирование, то ему будет предложено пройти дополнительное обучение русскому языку. Повторно пройти тестирование можно не ранее чем через 3 месяца. При повторной сдаче тестирования ребенку предоставляются другой вариант диагностических материалов,—  отметили в департаменте.

Напомним, в декабре 2024 года Госдума приняла закон о запрете зачислять в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком.  Тестирование по русскому языку перед зачислением в учебное заведение теперь будет обязательным, его будут проводить бесплатно. Позже Рособрнадзор опубликовал проект приказа об определении минимального количества баллов для прохождения детьми иностранных граждан и лиц без гражданства тестирования на знание русского языка для приема в российскую школу. Согласно документу, для подтверждения соответствия требованиям владения русским языком необходимо набрать 3 балла (удовлетворительно).

В правительстве Новосибирской области отмечали, что в Новосибирске 5 школ, где 99% ребятишек в классах из Средней Азии: Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана. В связи с этим Минобру было поручено применить административный ресурс, чтобы таких детей в классах было не более 10%.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске обнаружили 15 школ, в которых ученики абсолютно не говорят на русском языке и не понимают его. Это дети из семей мигрантов, недавно приехавших в сибирскую столицу. По словам администрации учебных заведений, в каждом классе в среднем до пяти таких учеников и это является серьёзной проблемой, потому что учителей никто не учил работать с такими детьми.

Иллюстрация создана с помощью нейросети Шедеврум.

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Рубрики : Общество Власть Образование

Регионы: Россия Новосибирск

Теги : тестирование русский язык дети мигрантов


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