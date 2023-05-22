Рекламодателям

В начале мая россияне увеличили потребительскую активность на 11%

  • 22/05/2023, 11:06
По статистике торговых точек, обслуживаемых «Первым ОФД» (входит в группу ВТБ), в первой половине мая потребительская активность россиян увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11%.

потребительская активностьОбщие расходы, согласно исследованию, превысили 200 млрд рублей. Сегментами-лидерами, помимо продуктов питания, стали топливо, сфера услуг, одежда и строительные материалы.

Наибольший объем трат ожидаемо пришелся на продовольственные товары – на них жители страны потратили порядка 48,4 млрд рублей (+4%). А вот расходы на алкоголь сократились – число покупок упало на 10%, а их объем – на 8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического сервиса Продажи.рф (Первый ОФД).

Второе место по объему покупок в первые числа мая заняло топливо. Жители потратили на бензин порядка 32,8 млрд рублей. Спрос вырос на 22% как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Значительную долю расходов составила сфера услуг. Траты на них выросли как по числу транзакций, так и по объему выросли чуть более чем на 20% по сравнению с прошлым годом, до 31,5 млрд рублей.

В это же время жители страны активно обновляли свой гардероб. В первой половине месяца расходы на одежду достигли 17 млрд рублей – на 13% больше, чем в 2022 году. Стоимость каждого приобретенного товара сохранилась на прежнем уровне – порядка 1 тыс. рублей. Одним из лидеров по росту спроса в начале мая стала обувь. Ее продажи выросли на 21%, до 4,2 млрд рублей, средняя цена при этом снизилась на 2% и составила около 2,3 тыс. рублей. Число покупок детских товаров увеличилось на 16%, а их средняя цена снизилась на 11%, до 365 руб.

Почти на четверть рост (+24%) показала электроника, траты на которую превысили 1,7 млрд. Стоимость товаров в категории снизилась относительно прошлого года на 3%, что свидетельствует о нормализации цен в сегменте.

Значительный объем расходов составили покупки строительных материалов и инструментов – 10,1 млрд рублей, что на 6% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

Более активно, чем в прошлом году, россияне тратили на медицину: на выросло как число транзакций, так и их объем, общие расходы составили 6,9 млрд рублей. На 16% возрос объем покупок автотоваров, до 5,7 млрд. При этом средняя цена снизилась по ним на 13% и составила 534 руб.

«Традиционно первая половина мая у россиян связана с периодом праздников, во время которых семьи активно занимаются своим домом, встречаются с друзьями и близкими, путешествуют по стране и стараются подготовиться к летнему сезону. Категории трат демонстрируют, что в длинные майские выходные жители страны активно обновляли сезонный гардероб, покупали подешевевшую технику и занимались своим здоровьем. Кроме того, мы отмечаем и возросший спрос на топливо – видимо, семьи активно выезжали на природу и в самостоятельные путешествия на авто», – комментирует руководитель направления аналитика Продажи.рф Татьяна Гребенкина.

Фото: freepik.com — prostooleh 

433
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : потребительская активность ВТБ


Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Речной вокзал
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СФ Проспект
Заельцовская
15 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Спецоперация на Украине

В Госдуме предложили участников спецоперации зачислять в вузы на основе собеседования
12/05/23 14:49
Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО
5/05/23 16:35
В Новосибирской области расширены меры поддержки участников СВО и их семей
2/05/23 16:18

Актуальный разговор

Виктория Мельник, директор Центра развития малого бизнеса «Инструменты для бизнеса»

Виктория Мельник: Грантовая тема сейчас очень хорошо заходит бизнесу

В том числе потому, что заставляет думать и креативить.
Все материалы
#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса
Лента новостей

Юрист назвала категории граждан, которые могут не платить за капремонт

22/05/2023, 12:13

Месторождение щебня Карьера Борок загружают в виртуальный мир

22/05/2023, 12:06

Инфляция в Новосибирской области в апреле удивила

22/05/2023, 11:23

В Толмачёво оштрафовали предприятие общепита за низкую зарплату

22/05/2023, 10:58
Популярное

Необычный привкус во рту: с чем может быть связан?

22/05/2023, 11:59

Депутат горсовета Новосибирской области Наталья Пинус продала сорочку через маркетплейс

22/05/2023, 11:43

Новосибирец предстанет перед судом за незаконное хранение 24 кг черной икры

22/05/2023, 11:39

Новости компаний

В Новосибирской области ЕГЭ пройдет под видеонаблюдением от «Ростелекома»

22/05/2023, 10:56

Сибиряки могут успеть оформить кредит наличными под 4,9 % годовых

22/05/2023, 07:30

Сбер и Новосибирская область проводят дизайн-сессию по цифровой трансформации региона

19/05/2023, 17:50

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Май 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Апр    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска