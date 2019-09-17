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Предприниматели Новосибирска решили «Быть в плюсе» с «Ростелекомом»

  • 17/09/2019, 10:32
Сразу на 240 компаний увеличилось количество новосибирских предприятий, присоединившихся за лето к пакетному предложению «Быть в плюсе» компании «Ростелеком».

Этот сервис рассчитан на представителей малого и среднего бизнеса и включает в себя доступ в интернет, корпоративную мобильную связь и дополнительные услуги за полцены, в том числе «Виртуальную АТС», «Видеонаблюдение», «Управляемый Wi-Fi» и «Интерактивное ТВ для бизнеса».

Количество сервисов со скидкой и размер абонентской платы зависит от выбранного пакета: «Быть в плюсе +1», «Быть в плюсе +2» или «Быть в плюсе +3». Например, при выборе максимального предложения клиенты «Ростелекома» получают полный телекоммуникационный сервис «под ключ»: виртуальную АТС, видеонаблюдение и управляемый Wi-Fi со скидкой 50%.

Чаще всего предприниматели Новосибирска останавливаются на предложениях с услугой «Виртуальная АТС» — цифровой альтернативой традиционной телефонии. Этот сервис помогает эффективно работать со звонками, перенаправлять их на нужных сотрудников, записывать разговоры, вести статистику, анализировать трафик.

— Услуга «Виртуальная АТС» кроме привычных функций предоставляет для клиентов дополнительные возможности: один номер «входа» в компанию, короткую нумерацию между сотрудниками, уведомления о звонках в нерабочее время и распределение звонков. Кроме того, цифровая телефония «Ростелекома» предполагает отсутствие затрат на оборудование и его обслуживание, — уточнила Кира Курлаева, заместитель директора Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком» — директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Еще одна популярная услуга у новосибирских компаний — решение «Управляемый Wi-Fi» для организаций зон беспроводного доступа в интернет в кафе, ресторанах салонах красоты и в других заведениях. Сервис в том числе позволяет рассказывать об актуальных новостях и акциях на странице подключения к сети, собирать контактные данные клиентов, а также повышать количество подключений к системам лояльности и к социальным сетям заведений. Решение помогает идентифицировать пользователей общественного Wi-Fi, что требуется для исполнения законодательства РФ.

Готовые решения по пакету «Быть в плюсе» могут быть адаптированы в зависимости от потребностей каждого предпринимателя, а управлять услугами удобно через «Личный кабинет». Узнать подробнее о сервисах можно на сайте или по телефону  8 800 200 30 00.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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