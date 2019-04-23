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Алтайская компания готовится к выходу на новосибирский рынок

«Комбинат Алтайтара» планирует продавать 20% своей продукции в Новосибирской области.
  • 23/04/2019, 13:00
Автор: Евгения Серёгина
Алтайская компания готовится к выходу на новосибирский рынок
Строительство складов «под себя» заходящими на рынок региона компаниями — один из трендов последнего времени.

Барнаульская компания ООО «Комбинат Алтайтара» приступила к строительству на территории Новосибирска собственного складского помещения. Как сообщили редакции на предприятии, на улице Петухова в районе магазина «Лента» возводится склад площадью 12 тысяч кв. м, рассчитанный на 5 тысяч паллето-мест.  Запуск объекта в эксплуатацию планируется в 2020 году.

— Наше решение о выходе на рынок складской недвижимости в  Новосибирске связано с запросом рынка на складское хранение, —  сообщают в ООО «Комбинат Алтайтара». — Склад будет использоваться под хранение собственной продукции, а также сдаваться в аренду. Мы предполагаем, что будем складировать на данном складе 20% от объема нашего производства, а также реализовывать на территории  Новосибирска и Новосибирской области свою продукцию в размере 20% от объема нашего производства.

Кроме того, по информации компании, в Новосибирске будет размещаться и так называемая перевалочная база, откуда продукция предприятия —  упаковочные материалы — будет направляться в другие регионы Сибири. В какие именно — в компании определятся по мере готовности объекта. Объем инвестиций в проект в компании не озвучили.

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Комментируя свои перспективы на новосибирском рынке, представители «Комбината Алтайтара» сразу говорят, что работать будет непросто, так как в регионе есть очень сильные местные производители. Например, компания ООО «Нео-Пак», выпускающая аналогичную продукцию.

— В Новосибирске и Новосибирской области на этом рынке очень сложно конкурировать, поскольку местный производитель очень хорошо организован, но мы стремимся к этому. Планов по открытию производства на территории региона в ближайшие годы у нас нет. Себестоимость производства упаковки в Барнауле значительно дешевле, — сообщают алтайские производители.

Получить комментарий ООО «Нео-Пак» редакции на момент подготовки материала не удалось. Напомним, упаковочный бизнес в регионе активно развивают супруги Игорь и Ирина Диденко. Игорь Диденко стал финалистом первого всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России», его супруга является депутатом регионального парламента.

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По мнению руководителя отдела складской и индустриальной недвижимости компании «Nazarov & Partners» Рустама Сатышева, строительство складов «под свои цели» компаниями, заходящими на рынок региона, — один из основных трендов последнего времени. По словам собеседника издания, это связано, в первую очередь, с дефицитом качественных складов в черте города Новосибирска, особенно в объеме 5 000-10 000 кв. м.

— Несмотря на достаточно большой объем вакантных площадей за городом, на территории «Промышленно-логистического парка», в черте города по-прежнему наблюдается дефицит качественных складов класса А и В, они очень быстро расходятся. Остается лишь старый фонд, не соответствующий современным требованиям и неудобный для бизнеса. Поэтому мы видим явный тренд, когда компания, заходя на рынок, либо сама строит под себя, либо привлекает инвестора, который строит нужный ей объект, а компания затем заходит в долгосрочную аренду. Таких объектов в Новосибирске крайне не хватает, — рассуждает Сатышев. — За пределами города ожидается большой объем ввода квадратных метров в 2019 году, но расположены они далеко, что неудобно как для бизнеса, так и для конечного потребителя. В целом мы видим, что рынок складской недвижимости в Новосибирске развивается неравномерно и имеются явные перекосы. В идеале для конечного потребителя должен быть широкий равномерный выбор складов разного класса как на левом, так и на правом берегу. Мы постепенно к этому двигаемся.

Эксперт считает, что месторасположение складского комплекса, выбранное «Комбинатом Алтайтара», обеспечит хорошую ликвидность объекта.  Доказательством служит соседний складской комплекс Raven Russia площадью 120 000 кв. м, который заполнен на 100%.

— Он находится в развитой промышленной зоне и одновременно в черте города. Этот тип складов ориентирован на городскую логистику. Что касается стоимости, то если мы берем класс А, то реальная стоимость строительства такого объекта составляет около 30 тысяч за кв. м, стоимость земельного участка — еще около 15-20 миллионов за гектар, — говорит Рустам Сатышев. — Даже если этот объект будет просто сдаваться в аренду, он будет ликвидным, так как склады в этом районе пользуются спросом. Это удобно и для персонала, и для клиентов, которые могут достаточно быстро добраться до склада, довезти товар.

В ближайшие 20 лет у объекта очень хорошие инвестиционные перспективы, уверен собеседник InfoPro54. Собственник сможет его легко продать, сдать в аренду, взять под него кредит в банке.

По данным rusprofile.ru, ООО «Комбинат Алтайтара» зарегистрировано 21 марта 2018 года и является правопреемником ООО «Алтайтара», созданного в 2007 году. Уставный капитал предприятия — 10 тысяч рублей. Директор и учредитель — Андрей Лазарев. Основной вид деятельности: производство гофрированной бумаги и картона, бумажной и картонной тары. Производственная мощность предприятия, как сообщается на его сайте, составляет более 9 млн кв. м гофрокартона в месяц.

Фото: Юлия Данилова

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