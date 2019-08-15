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В НГТУ НЭТИ восстановят бомбардировщик Ту-2 для полетов

Сейчас самолеты этого типа представлены только в виде музейных экспонатов.
  • 15/08/2019, 19:35
В НГТУ НЭТИ восстановят бомбардировщик Ту-2 для полетов

На следующей неделе в Новосибирск для реставрации будет доставлен бомбардировщик Ту-2. Предположительно до 1949-го года самолет эксплуатировался в военно-воздушных силах СССР, а затем был передан в ВВС Китая, где прослужил до 60—80-х годов, сообщает пресс-служба вуза. После списания он был разобран и передан в американский музей «War Eagles Air Museum», где хранился в разобранном состоянии и не экспонировался. Летом 2019 года самолет был приобретен фондом «Крылатая память Победы» и возвращен на Родину. После завершения реставрации самолет станет единственным в мире летающим бомбардировщиком Ту-2. Сейчас Ту-2 представлены только в виде музейных экспонатов.

— Это не сбитый и не разбитый самолет. Мы еще не изучили его серийные номера и не отследили его точную историю. Самолет будет поэлементно разобран, подробно изучен и проанализирован. Каждая деталь будет отреставрирована или воссоздана — комментирует президент фонда «Крылатая память Победы» Борис Осятинский. Заниматься восстановлением самолета будет ООО «Авиареставрация» на базе НГТУ НЭТИ под руководством доктора технических наук, профессора кафедры прочности летательных аппаратов Владимира Бернса. Авиареставраторы рассчитывают, что работы по восстановлению самолета до состояния летной годности займут 3 года.

Ту-2, также известный как АНТ-58 и самолет «103» — двухмоторный советский высокоскоростной дневной бомбардировщик (фронтовой бомбардировщик) времен Второй мировой войны. По совокупности летно-технических характеристик, техно-логичности производства, соотношению боевых потерь на самолето-вылет Ту-2 может считаться лучшим фронтовым бомбардировщиком СССР во Второй мировой войне, несмотря на достаточно слабый вклад в победу над Германией — трудности военного времени не позволили своевременно начать массовое производство этого самолета.

Фото предоставлено пресс-службой НГТУ НЭТИ

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