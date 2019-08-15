Концепцию межвузовского кампуса представят на Технопроме

— Вчера прошло совещание с ректорами вузов, министерствами вузов и образования, где обсуждалась тема создания в Новосибирске межвузовского кампуса. Потребность в нем очень большая. Места в общежитиях требуются как для иностранных, так и для российских студентов, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

По его словам, к 2024 году потребность региона в современных общежитиях составит около 20 тысяч мест. Сейчас область совместно с Внешэкономбанком и Министерством науки РФ прорабатывает возможность реализации этого проекта в виде концессии. Решетников напомнил, что ряд регионов РФ в Санкт-Петербурге уже подписал соглашения по федеральному проекту «Экспорт образования». В его рамках в России до 2024 года планируется создать 73 тысячи мест в современных кампусах. На эти цели выделяется 103 млрд рублей.

У ВЭБа в концепции предложена стоимость за место в кампусе от 7 до 14 тысяч рублей в зависимости от региона. Новосибирская область ищет оптимальную стоимость жилья для студентов, чтобы оно было доступно для целевой аудитории и пользовалось спросом.

— У каждой площадки есть свои плюсы и минусы. Надеемся, что к Технопрому у нас будет конкретика по проекту, — резюмировал Решетников.

Место размещения кампуса Решетников не уточнил, но отметил, что речь пока идет о трех площадках емкостью 3 тысячи, 7 тысяч и 10 тысяч мест. По каждой идет просчет потребностей в инфраструктуре, стоимость подключения к ней и т.д.

Форум «Технопром» пройдет в Новосибирске в середине сентября.

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