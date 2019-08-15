«Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели»

Круг интересов

— Екатерина, можете рассказать, какие проекты интересны GenerationS в Новосибирске?

— Новосибирск — один из крупнейших научно-образовательных центров России. В регионе развиты промышленная отрасль, медицинская и сельскохозяйственная сферы. Мы работаем с инновационной инфраструктурой Новосибирска, особенно с Инновационным центром «Кольцово», НГТУ (Бизнес-инкубатором «Гараж») и инкубатором Академпарка.

Кроме того, сейчас мы активно взаимодействуем с проектами из Новосибирска по возобновляемой энергии, тепловой генерации и устойчивому развитию, которые могут быть интересны для нашего корпоративного заказчика — компании Enel, а также проекты в области репродуктивной медицины — для компании Ferring.

— Сколько заявок и из каких сфер к вам уже поступило на рассмотрение из региона?

— В 2017 году в Generations приняли участие более 70 проектов из Новосибирска. Самыми популярными направлениями стали треки Power&Energy, Agro&MedTech, Creative. В прошлом году у стартапов из Новосибирска пользовались популярностью акселераторы «Мишлен», ВТБ и Группы «Илим». В рамках отбора проектов для компании Группы «Илим» мы организовали мероприятие для стартапов и научных команд, где проекты, которые занимаются инновациями в целлюлозно-бумажной промышленности могли рассказать о своих разработках топ-менеджменту компании.

— С какими новосибирскими компаниями\стартапами вы взаимодействуете по тепловой энергии, репродуктивной медицине?

— Среди выпускников акселератора нет новосибирских стартапов конкретно по направлениям репродуктивной медицины и тепловой энергии. Но, один из выпускников ООО «БиоИстЭн» (Новосибирск) участвует в отборе Enel и представил свой проект по возобновляемой энергии «5М-энергомодуль для распределенных сетей возобновляемой энергетики» на питч-сессии в Санкт-Петербурге 20 июня. 5М-энергомодуль для распределенных сетей возобновляемой энергетики, использующий органическую часть отходов в качестве энергоносителя.

Поймали волну

— Можете подробнее рассказать об акселераторах, которые проводят корпорации и госкомпании? Каковы их результаты?

В качестве примера приведу кейсы банка ВТБ, компании АЛРОСА и Группы Илим.

В 2017 году в банке ВТБ была принята стратегия цифровой трансформации, в рамках которой одним из флагманских инструментов стал проект создания корпоративного акселератора на базе GenerationS с целью найти новые технологические проекты для решения задач бизнес-подразделений.

Требования к проектам были следующие: стадия «готовый прототип» и выше для старта тестирования, возможность тестирования в течение 3-х месяцев и соответствие технологическому направлению.

Нами было сформировано 12 технологических направлений для которых были отобраны 190 проектов. Из них 164 проекта прошли на следующий этап — экспертизу. После этого было получено 87 заявок от бизнес-подразделений на проведения пилота с проектами (32 проекта из 87 были приглашены на очный отбор). В итоге 12 проектов было выбрано в акселератор для запуска пилотов в первой волне.

Общая длительность акселератора составила 1 год. По результатам акселерационной программы ВТБ запустил 7 пилотных проектов со стартапами. На данный момент завершено 5 пилотных проектов со стартапами Synpatic, DataFabric, RebusLab, FreshDoc и WantResult.

Стартап WantResult, разработавший технологию лидогенерации, уже начал сотрудничество с ВТБ в направлении привлечения компаний малого и среднего бизнеса — с командой проекта подписан договор. Компания DataFabric разрабатывает специализированные решения для аналитики благонадежности контрагентов и дополнительного сбора информации о клиентах на основе анализа широкого спектра перекрестных взаимосвязей. В рамках пилота в ВТБ был разработан алгоритм оценки контрагентов, которым в будущем смогут воспользоваться как сотрудники, так и клиенты банка. По результатам пилота планируется продолжение сотрудничества.

Компания RebusLab разработала решение АИСТ, которое позволяет анализировать информацию в привязке к геоданным и строить на ее основе скоринговые модели. В рамках пилотного проекта в ВТБ была проанализирована эффективность офисов в Москве и Новосибирске. Результатом стало создание скор-карты лучших мест для размещения отделений по обслуживанию розничного массового сегмента, оценка текущего положения размещения отделений сети, а также сделана визуализация управленческой отчетности.

Сервис Synpatic позволяет определить эмоции и индекс лояльности клиента с использованием машинного обучения. В рамках тестирования в ВТБ был проведен анализ аудиозаписей телефонных разговоров с корпоративными клиентами в департаменте транзакционного бизнеса. Вопрос о продолжении сотрудничества сейчас рассматривается.

Решение Freshdoc позволяет быстро создавать шаблоны юридических документов. В рамках тестирования сервиса был разработан формат шаблона кредитного соглашения.

В период с ноября 2018 года по февраль 2019 года состоялся отбор технологических проектов в алмазодобывающей отрасли для компании АЛРОСА при поддержке GenerationS.

Перед нами стояла задача не только найти и отобрать технологические проекты, соответствующие критериям конкурсного отбора, но и повысить вовлеченность в программу среди сотрудников компании АЛРОСА.

Нам удалось собрать 265 заявок на участие из 56 городов России, Казахстана, Республики Беларусь, Латвии, Германии, Канады, США и Австралии.

В финал прошли 13 проектов, из которых 5 лучших были включены в план работ подразделений и функциональных служб компании АЛРОСА. Всего мы получили 6 заявок от сотрудников компании.

Целью программы для Группы «Илим» было найти, оценить и отобрать для дальнейшей работы качественные проекты, соответствующие основным стратегическими направлениями инновационного развития Группы по всей цепочке создания стоимости, от получения сырья до продажи конечной продукции потребителям.

Мы рассмотрели 177 стартапов из России, Финляндии, Швеции, Канады, Бразилии, США и других стран, из которых 33 проекта были отобраны для участия в очном отборе. Во внутреннем DemoDay с участием топ-менеджмента группы Илим приняли участие 13 стартапов.

Результаты программы примечательны как общим количество привлеченных заявок, так и большей долей иностранных проектов. Из 33 приглашенных проектов 24- были международные стартапы.

— Сколько новосибирских проектов вошли в число отобранных корпорациями и госкомпаниями?

— В 2017 году в Generations приняли участие более 70 проектов из Новосибирска. Самыми популярными направлениями стали треки Power&Energy, Agro&MedTech, Creative. В прошлом году у стартапов из Новосибирска пользовались популярностью акселераторы «Мишлен», ВТБ и Группы «Илим». В рамках отбора проектов для компании Группы «Илим» мы организовали мероприятие для стартапов и научных команд, где проекты, которые занимаются инновациями в целлюлозно-бумажной промышленности могли рассказать о своих разработках топ-менеджменту компании.

Кто интересен?

— Расскажите, кто может принять участие в акселераторе?

— Для стартапов участие абсолютно бесплатное, мы не берем долю и не становимся со-основателями проекта.

Для участия важно, чтобы проект подходил под направления акселератора, достиг нужной стадии, и главное — заинтересовал компанию, имел четкое ценностное предложение и понимание, в какой именно бизнес-процесс может быть внедрена инновация и какой эффект она принесет.

— На какую поддержку могут рассчитывать участники акселератора?

—Акселерационная программа состоит из нескольких направлений: образовательного, с упором на развитие бизнеса, и технологического, направленного на внедрение технологии в бизнес корпорации.

Образовательная часть включает в себя серию лекций и воркшопов по бизнес-моделированию, финансовым моделям, юридическому оформлению сделок и др. Эта программа позволяет проектам доупаковать свой продукт или технологию с точки зрения бизнеса для успешной работы на рынке с другими заказчиками.

Технологическая часть представляет собой пилотирование разработки на инфраструктуре корпоративного партнера. Корпорации предоставляют проектам доступ к данным, клиентам, технической экспертизе, лабораториям, при необходимости с помощью ресурсов GenerationS могут быть использованы внешние площадки для пилотирования решения на базе ведущих университетов или технопарков.

Помимо этого, есть менторское сопровождение, которое включает в себя индивидуальную работу проекта с отраслевым или бизнес-ментором. Пилотирование сопровождают и внешние отраслевые эксперты, российские и международные, которые имели опыт внедрения аналогичных решений или близких к ним, способные оказать поддержку корпорации.

Команды стартапов, которые успешно проходят акселерационную программу и выполняют ключевые показатели эффективности (КПЭ) по итогам пилотирования, получают возможность привлечь инвестиции, либо наладить долгосрочное партнерство с заказчиком. Нашу эффективность мы измеряем конкретными сделками, продуктами, которые корпорация выпускает совместно с тем стартапом, который его производит.

Также у проектов есть доступ ко всем возможностям РВК от работы с венчурными фондами до поддержки по линии Национальной технологической инициативы (НТИ).

В рамках отбора инновационных проектов для Ferring, например, проектам будут доступны стажировки к 11 исследовательским центрам компании, которые находятся по всему миру (Китай, Дания, Индия, США, Шотландия, Израиль, Швейцария), а также денежный приз на развитие проекта.

— Какие-то денежные гранты для стартапов предусматриваются?

— Корпоративные партнеры в рамках акселераторов выдают проектам финансирование на запуск пилотного решения, в случае, если технология заинтересовала конкретных бизнес-заказчиков.

— Если для стартапов участие в акселераторе абсолютно бесплатное, если вы не берете долю и не становитесь со-основателями проекта, то каков ваш интерес в его реализации?

— Мы, как государственный акселератор, можем позволить то, что частный акселератор не предполагает. Да не берем долю в стартапах и акселерационная программа бесплатная, у проектов есть доступ ко всем возможностям РВК от работы с венчурными фондами до поддержки по линии Национальной технологической инициативы (НТИ).

Наш интерес в максимальном количестве внедрений российских технологий в государственные корпорации и создании целостной экосистемы, направленной на поддержку технологических проектов.

«Грабли» и «медные трубы»

— Через вас уже прошли сотни различных инновационных проектов. Можете проанализировать какие ошибки у стартапов наиболее распространены?

— Одна из главных ошибок для стартапа — заниматься бизнесом без цели. Точка «А» — это ваша идея или научная работа, но она не станет бизнесом без четкого плана и определенных шагов. Для этого требуется качественная проработка темы командой проекта.

—Можете оценить эффективность акселератора для проектов на примере Новосибирска (или другого региона)?

— «ВитроЛаб» — лаборатория in vitro для испытания косметической продукции. Она обеспечивает исследование биобезопасности и полезных свойств средств уходовой косметики при их разработке и сертификации без использования лабораторных животных и проведения клинических испытаний на добровольцах. Этот проект был участником Agro&MedTech (Медицина) в 2017 года. На акселератор команда выходила с продуктом «VitroSkin» — первой на российском рынке клеточной моделью кожи человека, которая полностью удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым нормативными документами РФ и ОЭСР к клеточным моделям кожи, предназначенным для испытаний химической и косметической продукции в тестах in vitro. В настоящее время продукт защищен тремя ноу-хау, подана заявка на патент РФ, зарегистрирован товарный знак, сертифицировано производство. «VitroSkin» не имеет аналогов на рынке РФ.

После акселератора команда получила 3 млн рублей от фондов с государственным участием, а также реализовала пилотный проект с ООО НПО «Перспектива» (Новосибирск). В начале 2018 года продукт «VitroSkin» начал продаваться в качестве объекта научных исследований.

«ГлазаМер» — устройство для определения порога стереоскопического зрения. Проект участвовал в BiotechMed-2015. Во время акселератора команда получила заказ от одной томской клиники, с помощью которой удалось запустить первую партию приборов.

Участие в GenerationS сподвигло руководителя проекта Александра Севастьянова запустить в Новосибирске свой акселератор «Инитиум» для инновационных идей и проектов начальной стадии развития. Акселератор до сих пор функционирует, и привлекает новых крупных партнеров: ГБУ НСО «Агентство поддержки молодёжных инициатив», некоммерческое партнёрство «Новосибирский дом молодёжи», Новосибирский Государственный Медицинский университет Министерства здравоохранения России, Новосибирский государственный технический университет и другие.

— Сопровождает ли GenerationS проекты после завершения акселератора?

— Да, GenerationS поддерживает клуб выпускников акселератора. В клубе уже более 500 участников со всей России. В ходе работы с выпускниками ведётся следующая деятельность:

Трекинг. С периодичностью 2 раза в год выпускникам акселератора предлагается пройти анкетирование с целью выявления траектории развития , основных достижений и возможных проблем , где необходимо содействие GenerationS и РВК. При анализе проекта отслеживается рост таких показателей, как стадия проекта, география действия (основные города и страны, где он работает), количество временных и штатных сотрудников, объем инвестиций, количественные и качественные характеристики пилотных внедрений.

Также ведётся учёт компаний, закрывшихся после акселератора.

Мероприятия. GenerationS организует как собственные мероприятия открытого и закрытого типа (например, встреча Клуба выпускников), так и предоставляет квоты на посещение, размещение стенда, участие в питч-сессиях или спикер-слотах на российских и зарубежных мероприятиях отраслевого, венчурного характера.

Экспертиза. GenerationS привлекает выпускников акселератора в качестве экспертов и менторов проектов на действующие акселерационные программы соответствующего профиля. Кроме того, GenerationS помогает выпускникам находить экспертов на решение разовых задач проектов, поскольку обладает широкой базой как российских, так и международных экспертов разного профиля и технологической направленности.

Информационная и рекомендательная поддержка. У выпускников есть возможность опубликовать результаты взаимодействия с партнерами, инвестиционные сделки на внутренних ресурсах GenerationS и РВК, а также стать участником интервью с описанием опыта работы и рекомендаций стартапам по ведению собственного бизнеса. Более того, 2 раза в месяц по базе контактов выпускников осуществляется e-mail рассылка в виде «ньюслеттера» с актуальными новостями из области инновационного развития и инвестиционных возможностей.

Таким образом, выпускники получают возможности в виде PR поддержки деятельности проекта в Интернете, знакомства и полезного нетворкинга с другими проектами-участниками акселератора из разных областей, быстрого выхода на инвесторов и менторов.

Фото предоставлено пресс-службой РВК