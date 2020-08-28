В НГТУ НЭТИ выяснили как оптимизировать мелкосерийную сборку электронных плат

В конце августа сотрудники и выпускники НГТУ НЭТИ разработали первую в России установку для точного нанесения паяльной пасты без использования дорогостоящих трафаретов. Изобретение позволяет в несколько раз ускорить процесс мелкосерийной сборки современных электронных плат и производить каждую в среднем за 15 минут, отмечается в пресс-релизе вуза.

Разработка инженеров НГТУ НЭТИ способна производить любое электронное оборудование, использующее технологию поверхностного монтажа. Комплекс может быть использован для прототипирования в различных отраслях, от бытовой электроники до космических аппаратов. Техническое зрение и программное обеспечение робота обеспечивают высокую точность сборки — около 30 микрон (0,03 мм). Современные электронные компоненты настолько мелкие, что обычный человек с трудом их различает, а техническое зрение робота позволяет с легкостью их определять.

— Установка способна собирать платы абсолютно для любой техники: от радиосхем до роботов. Мы доработали ее, устройство стало более функциональным и автономным, — рассказал директор компании ООО «ТДМ Коммуникации» доцент кафедры проектирования технологических машин и кафедры теоретической и прикладной информатики НГТУ НЭТИ, кандидат технических наук Алексей Цыгулин.

Комплекс оборудования «Инициатива» состоит из автоматического установщика компонентов электронной схемы (SMD-компонентов), блока нанесения паяльной пасты, печи и программы, которая работает при помощи технического зрения. Система интеллектуальна, она настраивается на необходимые параметры плат, пасты, электронных компонентов и осуществляет монтаж платы самостоятельно.

Главное преимущество комплекса — специально разработанное программное обеспечение (ПО), которое обеспечивает высокую точность нанесения паяльной пасты, монтажа и вариабельность размеров. Оно соответствует ожиданиям производства: не переусложнено и одновременно обеспечивает необходимый функционал.

Система позволяет быстро настраивать станок на новую плату, перенастраивать с одной на другую, принимать все доступные файлы из инженерных программ по разработке печатных плат и работать с любыми известными компонентами. В час машина ставит около 2000 компонентов.

— Нашими основными конкурентами являются европейские производители. Мы очень похожи по качеству, но за счет новой технологии у нашего комплекса цена существенно ниже, — говорит Алексей Цыгулин.

Автоматический установщик используется для точного расположения микрокомпонентов на печатной плате, которая является основой любого современного электронного прибора. При помощи разработанной дозирующей головки на плату наносят паяльную пасту. Печь оплавляет пасту и тем самым соединяет электронные компоненты и печатную плату.

Стоимость полного комплекта установки «Инициатива» составляет 1,5 млн рублей. Уже установлено около десяти комплексов и пять находятся в процессе поставки, в том числе в Уральском радиотехническом колледже Екатеринбурга и в Нижегородском университете. Сейчас «Инициатива» работает в компании ООО «ЭНЕРГОЛАЙН» и собирает контроллеры для управления энергетическими установками, в ООО НПП «АВАКС-ГеоСервис» собирает системы управления дронами, собирает электронику в Новосибирском ООО «АС-Сибирь», в ООО «НПП «ДонКонт» Ростова-на-Дону.

Фото предоставлено пресс-службой вуза