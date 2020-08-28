Маски с наносеребром протестировали на космодроме «Восточный»

В феврале Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН анонсировал разработку новых масок против вирусов и бактерий из фильтрующего материала мельтблаун с нанесённым наносеребром. Эти маски способны «самоочищаться» и эффективны на протяжении десяти часов.

При поддержке департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска была изготовлена опытная партия масок и направлена в ряд организаций для тестирования. Например, в городскую инфекционную клиническую больницу №1 и на космодром «Восточный». При очередном посещении космодрома, руководство Роскосмоса проверило инновационные маски на себе. В том числе, они были предложены Дмитрию Рогозину — генеральному директору Роскосмоса, сообщает пресс-служба ИХТТМ СО РАН.

ИХТТМ СО РАН надеется, что найдутся предприниматели, готовые освоить производство инновационного материала для масок, и их будут выпускать уже не в штучных, а в промышленных масштабах.

— По рекомендациям Роспотребнадзора РФ обычные маски надо менять каждые два-три часа и утилизировать. Наша маска самоочищающаяся, что позволяет использовать её долгое время, а это приведёт к уменьшению нагрузки на окружающую среду, — поясняет Александр Николаенко, заместитель директора по инновационной деятельности ИХТТМ СО РАН.

Фото предоставлено пресс-службой института