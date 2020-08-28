Маски с наносеребром протестировали на космодроме «Восточный»

В феврале Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН анонсировал разработку новых масок против вирусов и бактерий из фильтрующего материала мельтблаун с нанесённым наносеребром. Эти маски способны «самоочищаться» и эффективны на протяжении десяти часов.
ИХТТМ СО РАН надеется, что найдутся предприниматели, готовые освоить производство инновационного материала для масок, и их будут выпускать уже не в штучных, а в промышленных масштабах.
— По рекомендациям Роспотребнадзора РФ обычные маски надо менять каждые два-три часа и утилизировать. Наша маска самоочищающаяся, что позволяет использовать её долгое время, а это приведёт к уменьшению нагрузки на окружающую среду, — поясняет Александр Николаенко, заместитель директора по инновационной деятельности ИХТТМ СО РАН.
Фото предоставлено пресс-службой института
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