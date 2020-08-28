В ТОСЭР «Горный» будут выращивать грибы

— Сейчас по ТОСЭР «Горный» у нас есть 3 потенциальных инвестора. Проекты двух из них уже рассмотрены на заседании инвестсовета области: это ООО «Диабаз» по производству диабазовой муки (14 млн), а также ООО «Шантон» по грибам вешенка, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.

Министр уточнил, что инвестором проекта является одноименная нижегородская компания ООО «Шантон».

— Они уже реализуют подобный проект в центральной части России: выращивают грибы, продают их активно на российском внутреннем рынке и планируют у нас, в ТОСЭР «Горный» построить завод, — говорит Решетников

Первый этап инвестиций составит примерно 500 млн рублей. Инвестор намерен создать 62 рабочих места и производить до 900 тонн грибов в год,

— Мы планируем весной 2021 года запустить его строительство. Сейчас нужно решить несколько инфраструктурных вопросов по энергетике, канализации, — добавил Решетников.

В пресс-служба АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» (АИР) в ответ на запрос редакции Infopro54 уточнили, что инвестор планирует построить в ТОСЭР «Горный» грибной комплекс полного цикла: от производства субстрата до выращивания, упаковки, хранения и отгрузки готовой продукции. Мощность проектируемого комплекса — до 72 тонн грибов и до 400 тонн субстрата в месяц. Среди преимуществ проекта — использование местного сырья (солома, сена, древесная щепа), экологичные технологии, позволяющие производить натуральную продукцию без химических добавок, а также фактическая безотходность — отработанный субстрат планируется перерабатывать в органический компост. Осенью 2020 года компания рассчитывает приступить к строительству комплекса, через год — запустить производство, а в 2023-м — выйти на проектную мощность.

Коммерческий директор ООО «Шантон» Антон Перевезенцев рассказал Infopro54, что регион заинтересовал компанию низкой конкурентной средой, по сравнению с Центральным федеральным округом.

— Представленность грибной продукции на полках ваших магазинов достаточно низкая, при этом потребление на душу населения находится на общероссийском уровне — около 0,5 кг грибов в год. При таких вводных ценовая среда на продукт достаточно высокая. Мы хотим ее снизить, — говорит бизнесмен. — При полной загрузке мы будем производить около 900 тонн грибов и 400 тонн субстрата в год.

Он рассчитывает, что проект удастся реализовать гораздо быстрее оговоренных в бизнес-проекте сроков. В том числе благодаря поддержке, которую компания получила от губернатора, минэкономразвития, минсельхоза и АИР на старте. Это было еще одним фактором для выбора места локализации производства.

— На первом этапе мы будем выращивать вешенку. В перспективе рассматриваем возможность работы с азиатским грибом: шиитаки, эринги и т.д. Они пока не очень популярны в вашем регионе, так что будем вкладываться в маркетинг, в том числе по вешенке, — поясняет Антон Перевезенцев.

Кроме того, в планах инвестора — принять участие в программе по дикоросам. Компания планирует покупать у населения эту продукцию, обрабатывать, фасовать и поставлять на продажу. Оборудование для организации этих процессов уже заложено в инвестпроект. Рынком сбыта вешенки глава «Шантон» называет Сибирь, Приволжский и немного Центральный федеральный округ. К дальневосточному региону компания пока присматривается. Сибирский гриб, закупленный у населения, инвестор в том числе рассчитывает поставлять на экспорт. В замороженном виде или в порошке. Этот рынок компания сейчас изучает.

ООО «Шантон» создано в поселке Горный в июле 2020 года. Основной вид деятельности — выращивание грибов и трюфелей. Директор и учредитель — Инна Завльялова. УК — 10 тысяч рублей. Головная компания, работающая под тем же именем, расположена в Нижнем Новгороде. УК — 10 тысяч рублей, 7 сотрудников. Оптовая торговля овощами и фруктами. В настоящий момент в компании идет смена учредителей.

Иллюстрация предоставлена Антоном Перевезенцевым