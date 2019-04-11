Новые лаборатории институтов СО РАН вскоре получат финансирование

— 2018 год был насыщен важными событиями, которые дают серьезный толчок для нового витка развития науки в РФ и СО РАН. Благодаря конструктивной работе, выстроенной сегодня между президиумом СО РАН и Минобрнауки РФ, на базе сибирских институтов в рамках нацпроектов были созданы 74 новые лаборатории — из 250 сформированных по России, — напомнил врио руководителя Сибирского территориального управления министерства науки и высшего образования РФ Алексей Колович, выступая на общем собрании СО РАН.
Он отметил, что завтра на заседании бюджетной комиссии ведомства будет принято решение по направлению средств и будут готовиться соглашения на перечисление денег для финансирования лабораторий в конкретные институты.
— Следующий этап создания лабораторий будет запущен буквально в ближайшее время, в течение двух месяцев. Здесь участвуют непосредственно наши университеты, высшая школа, — добавил Колович.
Председатель СО РАН Валентин Пармон добавил, что, согласно полученной им информации, финансирование лабораторий будет больше, чем предполагалось изначально. О какой сумме идет речь, он не уточнил.
В рамках нацпроекта «Наука» в 37 институтах СО РАН были созданы 74 новые лаборатории с численностью сотрудников более 800 человек и запланированным финансированием более 3 млрд рублей на ближайшие три года. Документы на финансирование согласовывались в РАН.
Пармон также отметил, что несколько дней назад на заседании межведомственной комиссии Минобрнауки РФ были утверждены результаты рейтингования. 20 научных институтов СО РАН вошли в первую категорию рейтинга, получили статус ведущих научных организаций, который будет за ними сохраняться до 2021 года.
— Этот статус важен, так как именно этим научным институтам будет в первую очередь предоставляться возможность обновления приборного парка, реализации программы развития, и институты должны воспользоваться возможностями в полной мере, — предупредил глава СО РАН.
Он также напомнил, что на базе Новосибирска планируется создание большого научно-образовательного центра. Сейчас идет работа по подготовке этой коллаборации.
— Как минимум один из международных научных центров также будет создан на базе наших математических институтов, — добавил Валентин Пармон.
— На реализацию нацпроектов направят колоссальные средства. Многие предприятия будут финансироваться на конкурсной основе, поэтому нужно внимательно подходить к подготовке документов, — предупредил полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. — При этом я призываю сибирские научные центры, регионы и вузы к очень грамотной, взвешенной и продуманной конкуренции. Хотелось бы, чтобы решение вопросов не превращалось в перетягивание одеял: кто важнее. Все должны быть нацелены на совместное решение возникающих проблем.
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