Новые лаборатории институтов СО РАН вскоре получат финансирование

— 2018 год был насыщен важными событиями, которые дают серьезный толчок для нового витка развития науки в РФ и СО РАН. Благодаря конструктивной работе, выстроенной сегодня между президиумом СО РАН и Минобрнауки РФ, на базе сибирских институтов в рамках нацпроектов были созданы 74 новые лаборатории — из 250 сформированных по России, — напомнил врио руководителя Сибирского территориального управления министерства науки и высшего образования РФ Алексей Колович, выступая на общем собрании СО РАН.

Он отметил, что завтра на заседании бюджетной комиссии ведомства будет принято решение по направлению средств и будут готовиться соглашения на перечисление денег для финансирования лабораторий в конкретные институты.

— Следующий этап создания лабораторий будет запущен буквально в ближайшее время, в течение двух месяцев. Здесь участвуют непосредственно наши университеты, высшая школа, — добавил Колович.

Председатель СО РАН Валентин Пармон добавил, что, согласно полученной им информации, финансирование лабораторий будет больше, чем предполагалось изначально. О какой сумме идет речь, он не уточнил.

В рамках нацпроекта «Наука» в 37 институтах СО РАН были созданы 74 новые лаборатории с численностью сотрудников более 800 человек и запланированным финансированием более 3 млрд рублей на ближайшие три года. Документы на финансирование согласовывались в РАН.

Пармон также отметил, что несколько дней назад на заседании межведомственной комиссии Минобрнауки РФ были утверждены результаты рейтингования. 20 научных институтов СО РАН вошли в первую категорию рейтинга, получили статус ведущих научных организаций, который будет за ними сохраняться до 2021 года.

— Этот статус важен, так как именно этим научным институтам будет в первую очередь предоставляться возможность обновления приборного парка, реализации программы развития, и институты должны воспользоваться возможностями в полной мере, — предупредил глава СО РАН.

Он также напомнил, что на базе Новосибирска планируется создание большого научно-образовательного центра. Сейчас идет работа по подготовке этой коллаборации.

— Как минимум один из международных научных центров также будет создан на базе наших математических институтов, — добавил Валентин Пармон.

— На реализацию нацпроектов направят колоссальные средства. Многие предприятия будут финансироваться на конкурсной основе, поэтому нужно внимательно подходить к подготовке документов, — предупредил полномочный представитель президента РФ по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. — При этом я призываю сибирские научные центры, регионы и вузы к очень грамотной, взвешенной и продуманной конкуренции. Хотелось бы, чтобы решение вопросов не превращалось в перетягивание одеял: кто важнее. Все должны быть нацелены на совместное решение возникающих проблем.

На общем собрании неоднократно подчеркивалось, что по поручению президента РФ впервые за полпредом по Сибирскому федеральному округу закреплена обязанность по контролю и координации взаимодействия науки и бизнеса, наблюдение за реализацией крупных наукоемких проектов.

Меняйло в очередной раз предупредил ученых СО РАН, что нужно найти подходы к развитию науки с точки зрения внедрения ее разработок в повседневную жизнь. Он также рекомендовал пригласить к участию в следующем общем собрании СО РАН представителей бизнеса, заинтересованных в использовании наукоемких технологий. По этому пути уже пошла Российская академия наук.

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