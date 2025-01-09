В новогодние праздники Западно-Сибирская железная дорога перевезла более 1 млн пассажиров

В период новогодних каникул, с 29 декабря по 8 января, Западно-Сибирская железная дорога обслужила 1 миллион 96 тысяч пассажиров. Это на 4,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 902 тысячи пассажиров были перевезены в пригородном сообщении, что также превышает прошлогодние показатели на 4,8%.

— Больше всего пассажиров было перевезено 29 и 30 декабря. В эти дни в дальнем сообщении ежесуточно отправлялись более 20 тысяч пассажиров, пригородные поезда перевозили более 87 тысяч пассажиров в день, — говорится в сообщении ведомства.

В праздничные дни по Западно-Сибирской железной дороге в дальнем сообщении совершили поездки 74 группы детей, общая численность которых составила 3112 человек, что на 41,5% больше, чем в прошлом году. Кроме того, 27 и 29 декабря пригородные поезда доставили в Новосибирск на новогодние мероприятия 500 школьников из Барабинского, Куйбышевского, Убинского, Каргатского и Чулымского районов области.

В период с 23 декабря по 12 января в составы пассажирских поездов дальнего следования были дополнительно включены 237 вагонов. Всего курсируют 927 вагонов, что на 27 вагонов больше, чем в прошлогодние новогодние каникулы.

В праздничные дни работа по очистке посадочных платформ и всей вокзальной инфраструктуры шла в круглосуточном режиме. В среднем в сутки на уборке снега и очистке платформ от наледи были задействованы более 400 человек и 80 единиц техники.

Ранее редакция сообщала о том, что Западно-Сибирская железная дорога установила рекорд по экспорту зерна. Общий объем экспорта за год увеличился в девять раз.