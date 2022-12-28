Жители Новосибирска предпочитают смотреть фантастические боевики и черные комедии

В сравнении с прошлым годом, 2022 год может быть отмечен большим интересом к отечественным фильмам и сериалам среди жителей Новосибирска, для которых просмотр фильмов и сериалов стал одним из основных видов досуга. Первое место среди оригинальных проектов онлайн-кинотеатра KION новосибирцы отдали хитовому драмеди о жажде жизни с Любовью Аксеновой и Николаем Фоменко «Почка». Второе место кинопросмотра в регионе занимает остросюжетный сериал с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову». «Бронза» у криминальной драмы Валерии Гай Германики «Обоюдное согласие» со Светланой Ивановой и Аллой Михеевой.

В списке самых любимых фильмов 2022 года у жителей Новосибирской области — откровенная польская драма «Эскортницы», отечественная комедия «Непослушник» с Виктором Хориняком в главной роли, драма о выживании на основе реальных событиях «Одна», хитовая комедия с Агатой Муцениеце и Александром Робаком «Честный развод» и драма о возвращении домой с Юрием Стояновым «Бессмертные».

Среди зарубежных сериалов жители Новосибирской области чаще всего смотрели нашумевший турецкий сериал «Постучись в мою дверь», южнокорейскую топовую мелодраму «История девятихвостого лиса» и историю о талантливом враче «Хороший доктор».

Кроме возросшего интереса к отечественным фильмам и сериалам, еще одной особенностью стала возросшая популярность жизнеутверждающих драм и комедий. Также аналитические данные популярности контента за этот год доказывают развитие отечественного кинопроизводства, которое и повлияло на интерес к российским фильмам и сериалам.