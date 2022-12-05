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В 2023 банки внедрят новый способ оплаты смартфоном

  • 05/12/2022, 17:40
Автор:
новый способ оплаты смартфоном
Оплачивать покупки можно будет картой «Мир» с помощью сгенерированного на смартфоне покупателя QR-кода.

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карт «Мир») обязала банки до апреля следующего года обеспечить в половине POS-терминалов прием оплаты по QR-коду, сгенерированному на смартфоне владельца карты «Мир», а с 25 октября — в 85% POS-терминалов, пишет «Коммерсант» со ссылкой на разосланный банкам технический бюллетень.

В Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов добавили, что технология не требует дефицитных чипов и относительно недорогая, с точки зрения запуска.

Однако для банков внедрение новой технологии – это довольно ощутимая проблема из-за своего масштаба. По подсчетам ЦБ, в российских магазинах установлено 3,7 млн POS-терминалов, но у большинства терминалы не могут считывать QR-коды, поэтому из необходимо заменить.

Учитывая, что терминал с таким ридером стоит 15–20 тыс. руб., общие затраты на переоборудование торговых точек могут составить десятки миллиардов рублей, а целевой аудиторией таких перемен будет преимущественно те клиенты, у которых смартфоны на базе IOS, потому что пользователям базы Android уже доступна оплата с помощью «МирPay».

Напомним, что платежные системы Visa и Mastercard объявили о прекращении работы в России.

Ранее редакция сообщала, что потребители показывают все большее смещение интереса к pay-сервисам.

Фото: pexels.com — Jack Sparrow

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : финансы новый способ оплаты смартфоном банки


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