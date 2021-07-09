В новом ЖК Новосибирска протестируют пилот с элементами «умного дома»

В моно-квартале RICHMOND Residence будет реализован комплекс решений «умного дома» для управляющей компании и жильцов: интеллектуальная система безопасности и повсеместный доступ к полному комплексу услуг связи и цифрового телевидения, включая скоростной LTE-интернет. Базовым поставщиком цифровых сервисов для проекта является МТС. Для контроля и управления доступом в разные локации и зоны моно-квартала управляющая компания будет использовать умные видеодомофоны и цифровые брелоки для жителей, а на территории будет вестись круглосуточный видеомониторинг. Для этого на внешних и внутренних контурах комплекса МТС установит более 260 видеокамер. Все данные с камер будут обрабатываться и передаваться в пункт мониторинга УК, это позволит в случае чрезвычайного происшествия оперативно идентифицировать правонарушителей.

Обитатели RICHMOND Residence смогут говорить с консьержем через видеосвязь, дистанционно открывать дверь, а также просматривать видео с домофонных камер в онлайн-режиме, чтобы узнать, кто приходил, пока жильцов не было дома, либо – когда и с кем вернулся из школы ребёнок. Вся информация с видеодомофонов передается для хранения на защищенные серверы.

МТС также построит телеком-инфраструктуру, которая комплексно обеспечит RICHMOND Residence услугами фиксированной и мобильной связи: от — гигабитного домашнего интернета и цифрового ТВ до телефонии и скоростного 4G-интернета. Для этого телеком оператор реализует indoor-решение, чтобы обеспечить соответствующее премиальное качество связи — голосовую связь и скорость передачи данных без разрывов соединения повсеместно на территории моно-квартала. Система распределенных антенн позволит оставаться на связи даже на верхних этажах жилых корпусов, в лифтах и на подземной парковке.

Инфраструктура МТС станет площадкой для интеграции других операторов связи – чтобы все обитатели и посетители комплекса имели равную возможность пользоваться любыми цифровыми сервисами.