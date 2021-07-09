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Малый бизнес «разводят» за счет сильных брендов

  • 09/07/2021, 11:55
Автор:
Новости Новосибирска
Как предпринимателей заманивают на торги и кидают на деньги.

Сразу несколько представителей малого бизнеса из Новосибирска рассказали Infopro54, что в последнее время увеличилось количество мошенников, которые специализируются на привлечении предпринимателей к «участию в торгах». Чаще всего, речь идет о торгах, которые проводят крупные компании. Их именами и прикрываются мошенники: «Сбербанк», «Газпром» и т.д.

— Мы уже давно участвуем в торгах, в том числе тех, что проводят крупные компании. За это время сталкивались с разными тендерными историями. Один раз пришло предложение участвовать в торгах от «Газпрома», и для этого нам нужно было купить сертификаты ISO и РНБ, очень срочно. Повелись, сделали, с торгами нас, естественно, кинули — никто ничего не объявлял. Слава богу, эти сертификаты нам пригодились и не раз, так что деньги мы все-таки потратили не зря, — рассказал Infopro54 Сергей, представитель крупной новосибирской маркетинговой компании.

Недавно к ним снова пришло предложение об участии в конкурсе. На этот раз от «Сбербанка».

— Очень качественно составленные документы, с печатями, гербами, контактами для обратной связи, и все очень срочно — если бы мы ранее не работали с банком, то точно бы попались, — поясняет Сергей. — Дело в том, что банк размещает тендеры на своей площадке, где ведет и весь документооборот. Так что звонок в банк снял все вопросы — эти торги не существовали в природе.

Собеседник редакции отметил, что проанализировал, на чем планировали заработать эти мошенники. За несколько дней до и после письма в офис приходили предложения от другой компании — «поможем выиграть тендер на площадке».

— Это единственная логика. Думаю, что хотели навязать курсы по обучению: как выиграть торги или что-то в этом роде, — говорит предприниматель.

Редакция Infopro54 попыталась связаться с компанией, предлагавшей эти услуги. Собеседник разговаривать отказался и перестал брать трубку.

Елена, представитель консалтинговой компании, отмечает, что к ним также часто поступают предложения, в том числе, якобы от крупных госкомпаний с запросом предложений.

— У нас многолетний опыт участия в торгах, поэтому мы сразу видим, где нам пытаются навязать ненужные сертификаты, чтобы мы «смогли принять участие в закупках». Как правило, такие предложения составлены очень грамотно, и неопытным предпринимателям попасть очень легко, — поясняет она. — Далеко не у каждого предпринимателя есть в штате юрист, знакомый с тендерной документацией и процессом. Ситуацию усугубляет и экономический кризис, в котором мы сейчас все живем. Предприниматели ищут любые возможности для заработка и на волне ажиотажа могут принимать рискованные, непродуманные решения.

В пресс-службе Сибирского банка «Сбербанка» комментарий о том, как часто они сталкиваются с такими ситуациями, когда его имя используют мошенники, чтобы «развести» малый и средний бизнес, на момент публикации материала получить не удалось.

В I квартале 2021 года в Сибири прошли более 2 млн торгов на 10,7 трлн рублей

Эксперты сервиса «Контур.Сопровождение торгов» отметили, что компания не ведет статистику прецедентов, когда предпринимателей обманывают за счет сильных брендов. В то же время в компании отметили, что с прошлого года к ним все чаще приходят поставщики, которые хотят попасть в реестр добросовестных поставщиков или оформить сертификат добросовестности. Между тем, ни таких сертификатов, ни реестра в природе не существует.

— Мы стали разбираться в ситуации, так как официально никакого реестра добросовестных поставщиков нет. Оказалось, что сертификат добросовестности участники торгов иметь не обязаны, а компании, которые их предлагают, работают по сомнительным схемам. Они отправляют поставщику на почту приглашение поучаствовать в привлекательном тендере, обычно пишут от лица крупных корпораций. В письме также высылают требования, которым поставщик должен соответствовать, чтобы участвовать в закупке. В числе требований — сертификат добросовестности, — комментирует  эксперт сервиса «Контур.Сопровождение торгов» Елена Ежова. — Такого документа у компании обычно нет, поэтому «заказчик» предлагает быстро сделать его за небольшую сумму — от 30 тысяч рублей и выше. После оплаты такие заказчики высылают «Сертификат проверенных организаций», который никому не нужен ни для каких целей, или перестают выходить на связь.

Чтобы не попасть на уловки таких мошенников, эксперты «Контур.Сопровождение торгов»  рекомендуют запросить у компании номер тендера — его можно проверить в ЕИС или коммерческих торговых площадках. Либо попросить ссылку на план закупок, где есть этот тендер, а также трезво оценивать условия тендера. Стоит насторожиться, если заказчик готов работать по 100% предоплате, сам организует доставку товара или документы тендера не стыкуются с тем, что обещает заказчик.

— При общении с подобными фирмами рекомендуем обращать внимание на контакты «заказчика». Если в документах указаны только сотовые телефоны и нет стационарных, адрес электронной почты заведен на домене, который не похож на корпоративный, — это поводы дополнительно проверить заказчика, — рекомендует Ежова. — Для этого можно перейти на официальный сайт компании заказчика и позвонить по телефону, указанному на сайте, например в отдел, который занимается тендерами, и уточнить технические детали. После разговора с тендерным отделом, ситуация прояснится.

По данным сервиса «Контур.Сопровождение торгов», за первый квартал 2021-го в Сибири были опубликованы извещения о 2 046 782 торгах общей стоимостью 10,7 трлн рублей. Это суммарная цифра, объединяющая и госторги, и коммерческие закупки.

Фото: pixabay.com автор: Tumisu

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Рубрики : Экономика Бизнес

Регионы: Новосибирская область Новосибирск

Теги : торги Мошенники закупки


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